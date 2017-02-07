На каком боку полезно спать и почему

Вы, наверное, неоднократно слышали о том, что хороший ночной сон очень важен для здоровья. Однако оказывается, огромное влияние на состояние организма оказывает и позиция во время сна.

Ведь очень многие медики и эксперты сходятся во мнении о том, что отдых и сон на левой стороне тела очень важны для реального здоровья и долголетия человека. Прежде чем назвать достоинства такого левостороннего сна, давайте выясним — как приучить себя спать на левом боку. Для этого есть несколько простых, но вместе с тем и эффективных приемов, пишет headinsider.net.

Некоторые люди рекомендуют пришивать теннисный мяч на спину одежды, в которой вы спите. После этого каждый раз, когда вы начнете ложиться на спину, теннисный мяч остановит вас, заставив снова вернуться на бок. Еще один простой способ — спать с подушкой за спиной, которая не даст вам возможности повернуться в течение ночи. Чем же полезен сон на левом боку?

1. Снимает изжогу

Для тех, кто страдает от изжоги, особенно после обильной или пряной пищи, сон на левом боку может стать настоящим спасением. Исследования ученых показывают, что сон на левой стороне может облегчить симптомы изжоги, в то время как сон на правом боку ухудшает состояние.

2. Прекращает храп

Мы все знаем, каково это не спать всю ночь, слушая чей-то громкий храп. Однако избавление от этой проблемы может быть гораздо проще, чем считалось ранее. Медики говорят, что сон на боку полезен для пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна, склонных к обычному храпу.

3. Улучшает пищеварение

Каким бы это не было удивительным, но ваш регулярный стул действительно может напрямую зависеть от вашей позы во сне. Ведь сон на левой стороне позволяет гравитации стимулировать пищевые отходы к легкому перемещению из тонкой кишки в толстую кишку.

4. Способствует здоровью сердца

Сердце является одним из самых важных органов в теле человека. Сон на левой стороне может сделать настоящие чудеса в укреплении здоровья вашего сердца. Ведь если вы спите на левом боку, то сила тяжести будет помогать лимфодренажу по направлению к сердцу, облегчая нагрузку на ваш "мотор" во время сна.

5. Улучшает здоровье селезенки

Селезенка — ещё один орган вашего тела, который будет неимоверно рад, если вы начнете спать на левом боку.

6. Помогает лимфатической системе

Многие люди не уделяют достаточного внимания своим лимфатическим узлам — в области шеи или подмышек, несмотря на их большую важность для здоровья. Левая сторона тела является доминирующей лимфатической стороной, и пока вы спите на этом боку, ваше тело будет более эффективно фильтровать лимфу, токсины и прочие отходы.

7. Помогает системе кровообращения

Улучшение циркуляции крови и уменьшение варикозных вен являются двумя очень важными преимуществами сна на левом боку. Если у вас варикозное расширение вен — лучше спать на левом боку, ведь это улучшает кровообращение, уменьшает давление на полую вену (самую большую вену организма), расположенную на правой стороне тела.

8. Во время беременности увеличивает кровоток к плоду

Возможно, вы слышали о том, что во время беременности нужно спать на левой стороне, но не знаете, почему. Согласно мнению экспертов, сон на левой стороне рекомендуется во время беременности для того, чтобы улучшить кровообращение в сердце — а это хорошо и для мамы, и для малыша.