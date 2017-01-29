Названы продукты, помогающие бороться с раком груди

Сегодня, 03:03

В новом исследовании ученые сфокусировались на трижды негативном раке молочной железы

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из Университета Миссури выяснили, что натуральное соединение лютеолин, содержащееся в овощах и травах (таких, как сельдерей, брокколи, петрушка, тимьян), способно снижать риск развития метастазов при раке груди, пишет Science Daily.

Лютеолин представляет собой нетоксичное соединение, которое, как удалось ранее установить, действует против нескольких типов рака.

В новом исследовании ученые сфокусировались на трижды негативном раке молочной железы.

При данном виде рака у злокачественных клеток отсутствуют три рецептора, из-за чего обычные лекарства не в состоянии "найти" эти клетки. В результате это вынуждает медиков прибегать к агрессивным и токсичным вариантам лечения.

Одной из главных проблем при данном виде рака является частое развитие метастатических поражений, которые порождаются клетками, устойчивыми к лекарствам. Специалисты пытаются найти более безопасные методы лечения этого онкологического недуга.

Ученые провели эксперименты на мышах с клетками трижды негативного рака груди.

Выяснилось, что лютеолин оказался способен подавлять развитие метастазов в легких грызунов. У животных, которых лечили с помощью лютеолина, рост метастазов был значительно меньше. Более того, у них не наблюдалось потери веса, что указывало на отсутствие токсичных побочных эффектов.

Исследователи заключили, что лютеолин может быть безопасным и эффективным средством решения проблем образования метастазов при раке груди.

Ранее стало известно, что ученые Канады в ходе многочисленных исследований пришли к выводу, что в молочных железах существуют бактерии, способные излечить рак.
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Источник:

Российская газета

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