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Названы самые опасные продукты для праздничного стола http://www.segodnya.ua/img/article/7824/26_main.1482491635.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/26_tn.1482491635.jpg Здоровье Химик рекомендует избегать лакомство марципан и миндаль

Названы самые опасные продукты для праздничного стола

Вчера, 19:33

Химик рекомендует избегать лакомство марципан и миндаль

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Британский химик Катрин Харкап назвала два самых опасных, по ее мнению, продукта для праздничного стола, передает The Guardian.

Первый в рейтинге – лакомство марципан, которое многие любят готовить по праздникам. Представляет собой смесь сахарного сиропа (или пудры) и измельченного в муку миндаля.

Последний ингредиент содержит амигдалин, который, попадая в кишечник, превращается в цианистый водород – ядовитую жидкость, которая быстро всасывается в кровь.

С этой точки зрения особенно опасен горький миндаль, и лучше готовить марципан из сладкого аналога. Впрочем, серьезное отравление (вплоть до летального исхода) может произойти, если съесть порядка 30 килограммов марципана.

Тем не менее, химик советует максимально ограничить употребление лакомства из миндаля. Кстати, чтобы получить пользу из этого ореха, диетологи рекомендуют съедать их не больше одной горсти в день (столько, сколько помещается в сжатом кулаке).

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Второй в списке – мускатный орех. Это также нередкий гость на праздничном столе. Однако в нем содержится обладающее галлюциногенными свойствами вещество – миристицин. Поэтому чрезмерное употребление мускатного ореха может вызвать тошноту, спровоцировать тахикардию, нарушение зрения и так далее.

Катрин Харкап предупреждает: к негативным последствиям для здоровья может привести употребление даже одного ядра ореха.

Также специалист рекомендовала быть осторожней с таким популярным в Великобритании украшением для рождественского стола как омела. Это вечнозеленое растение-паразит, содержащее форатоксин. Элемент способен вызвать сонливость, тошноту и даже судороги.
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Источник:

Российская газета

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