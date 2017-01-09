Необычные способы использовать кофе

Общеизвестный факт: кофе бодрит благодаря кофеину. Кофейные зерна и сам ароматный напиток помогают нам быстрее восстанавливать тонус и приходить в форму после физических и умственных нагрузок.

Но кофеин имеет много других, не менее полезных качеств, пишет "Лиза". Даже в незначительных концентрациях, он придает неповторимый пикантный оттенок вкусу некоторых известных продуктов. А различные полезные средства на основе кофе ты вполне можешь приготовить и сама!

Для тонуса и настроения: кофейно-банановый коктейль

Ты устала, клюешь носом и, глядя на погоду за окном, раскисла? Восстанови жизненные силы и верни себе позитивный настрой, приготовив себе вкусное и бодрящее лакомство. По 100 миллилитров холодного кофе и молока смешай, добавь стаканчик кофейного мороженого и пару бананов. Все это несколько минут взбивай блендером. Усталость и хандру как рукой снимет! А как быть в "особо тяжелых" случаях, когда и готовить что-то нет малейшего желания? Тогда просто имей в виду, что кофеин используют именно для придания особого аромата и вкуса во многих современных напитках и лакомствах, которые найдешь в ближайшем супермаркете.

Для молодости кожи: кофейная маска вокруг глаз

Содержащаяся в кофе линолевая кислота восстанавливает эластичность кожи и препятствует ее старению. Приготовь маску для кожи вокруг глаз: разведи 1 столовую ложку ржаной муки остывшим кофе (до густоты сметаны), добавь 1 желток, нанеси на область вокруг глаз, через 15 минут смой маску теплой водой и нанеси питательный крем.

Для очищения кожи: кофейный пилинг

Очистить кожу от загрязнений поможет пилинг из кофе. Возьми по одной столовой ложке кофейной гущи, косметической глины и измельченной лимонной цедры, смешай все это, залей кипятком и добавь немножко соли. Пусть кофейная смесь остынет, после этого нанеси ее на лицо и оставь минут на 5-10, после чего умойся теплой водой.

Для восстановления волос: кофейная маска для волос

Маска из кофе поможет укрепить волосы и придаст им легкий оттенок – кофейный, разумеется, и совершенно натуральный. Кофейную гущу, образовавшуюся от приготовления обычного кофе (2 столовых ложки), смешай с двумя яичными желтками, добавь половинку чайной ложечки репейного масла и немного коньяка. Перемешав, нанеси полученную смесь и массирующими движениями равномерно распредели на коже головы и волосах. Укутай голову – и примерно через 15 минут можешь мыть голову шампунем. Периодически балуй шевелюру такой маской – и она засияет!

Аромат свежеприготовленного кофе (лучше – из свежесмолотых зерен!) может взбодрить и поднять настроение так же быстро, как и чашка крепкого напитка. А еще этот приятный запах стимулирует иммунную систему и улучшает работу мозга. Так что для улучшения состояния достаточно периодически проводить себе сеансы "кофейной ароматерапии"!