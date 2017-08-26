Несколько способов, которые помогут употреблять больше овощей и фруктов

Если вы переживаете, что употребляете недостаточно фруктов и овощей в своем дневном рационе, предлагаем несколько идей того, как сделать ваше питание более здоровым. Первое правило, которое вы должны хорошо запомнить – это свежесть покупаемых вами продуктов. Следующий момент – вам не следует покупать овощи или фрукты с какими-либо дефектами или уже прогнивший товар. А также продукты в магазинах или супермаркетах должны быть расположены на охлаждаемых поверхностях, пишет likar.info.

Фрукты могут дозреть и в домашних условиях, это нормальный процесс. Если же фрукты уже вполне спелые, вам следует держать их в холодильнике. Немаловажным является, то как вы моете фрукты – лучше всего мыть овощи и фрукты с помощью специальной щетки под проточной холодной водой.

Как сохранить вкусовые качества и полезные свойства овощей и фруктов:

- Лучше варить их в небольшом количестве воды. Таким образом, питательные вещества не перейдут в воду, а останутся в самом овоще;

- Если вы тушите, жарите, кипятите на медленном огне продукты, то чем меньше масла вы добавляете, тем лучше. Добавление различных трав только подчеркнет вкусовые оттенки блюда;

- Что касается фруктов, то лучшим вариантом их приготовления является выпечка или тушение. Это самый легкий и простой способ раскрыть их вкус. Сладкоежкам могут прийти по душе запеченные яблоки с сухофруктами и грецкими орехами.

Секреты овощных блюд:

- Добавляйте овощи к мясу или вовсе заменяйте его. Идеальным вариантом подобного рецепта является вегетарианская лазанья. В ней чередуются слои макарон, соуса бешамель и овощей;

- Вместо жирных супов готовьте лучше картофель пюре и овощные салаты;

- В следующий раз, когда будете заказывать пиццу, попросите, чтобы в начинку добавили оливки, болгарский перец, немного брокколи и ломтики грибов;

- Усложните свои рецепты, добавляя туда немного нарезанных кубиком овощей или бобовых (морковь, зеленый горошек, фасоль). Помимо этого можно испечь несладкие кексы с цукини или морковью;

- Если ваши родные отказываются наотрез есть фрукты и овощи в свежем виде, не прекращайте экспериментировать.Самый простой вариант – это сделать шашлык из овощей. Сбрызните слегка их маслом и держите на огне до полной готовности (кожура должна почернеть);

- Вместо мяса положите на гриль груши, ананасы, яблоки или дыню. Данное блюдо можно подавать с ванильным или лимонным йогуртом;

- Вовлекайте своих детей в процесс приготовления блюда. Сделайте процесс легким и забавным. Перевернутый черничный торт – как нельзя кстати подойдет к данному мероприятию. Детям будет весело и познавательно перемешивать тесто, добавлять туда ягоды, а потом ожидать приготовления блюда, в процессе которого они сами принимали участие;

- Включите в свои завтраки как можно больше фруктов. Выпекайте блины с добавлением различных ягод или делайте фруктовые салаты, заправляя их обезжиренным йогуртом;

- Куриный салат будет еще более вкусным, если добавить туда кубики яблок, дольки винограда, или краснокочанную капусту. В салат из тунца добавьте лук, сельдерей и кусочки красного перца. И первый, и второй вы можете завернуть в листья зеленного салата, это будет отличная альтернатива хлебу;

- Замените жирные соусы овощными или фруктовыми.