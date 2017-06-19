Опасно, сладкоежки: повышенный уровень сахара связан с депрессией

Анита Луценко рассказала, что сахар активизирует все воспалительные процессы в организме

Повышенный уровень сахара напрямую связан с состоянием отчаяния и депрессией. Об этом рассказала фитнес-тренер Анита Луценко.

В Instagram она написала пост о вреде сахара в рамках 14 дневного эксперимента.

"Обычно сразу после того, как вы съедаете сладость, чувствуете себя лучше. Но в долгосрочной перспективе сахар ослабляет способность тела сражаться со стрессом и выбрасывать правильные, улучшающие настроение вещества. Например, дофамин", – написала Анита.

Она также добавила, что сахар активизирует все воспалительные процессы в организме.

"Организму некуда деваться в такой ситуации кроме как психологически начинать расклеиваться", – заверяет тренер.

Также она показала полезное упражнение, направленное на проработку косых мышц живота.

"Каждый раз касание пальцами пола (обязательно) 60 сек работаем 30 сек отдых – всего 3 подхода", – уточнила она.