От чего лучше отказаться ради красивой кожи: пять продуктов, провоцирующих целлюлит

Целлюлит – это структурные изменения кожи, причинами которых могут стать гормональные нарушения, резкие колебания веса, недостаток физической активности и, конечно же, неправильное питание. Likar.info составил рейтинг продуктов, от которых лучше отказаться всем, кто действительно хочет избавиться от целлюлита.

1. Алкоголь

Во главе целлюлитного рейтинга – алкоголь. Во-первых, люди обычно пьют его под хорошую закуску: запивают пивом жареные свиные ребрышки и колбаски, смакуют вино под сочный стейк или итальянскую пасту, уплетают конфеты и пирожные вместе с шампанским. А все потому, что алкоголь повышает аппетит. Во-вторых, спиртные напитки сами по себе весьма калорийны. В-третьих, злоупотребление алкоголем ухудшает кровообращение, вызывает отечный синдром, ведет к нарушению циркуляции крови и лимфы. Результат мы можем наблюдать на бедрах и ягодицах в виде "апельсиновой корки".

2. Кофе

Увы, любимый источник энергии всех времен и народов тоже может негативно сказываться на сосудах и кровообращении. Происходит это из-за неумеренного потребления кофе: более 3 чашек бодрящего напитка в день – уже перебор. Если хотите, чтобы мягкие ткани получали достаточное количество кислорода – не слишком сближайтесь с кофеином. Особенно это касается любителей кофе и сигарет, которые наносят своему организму двойной удар, лишая его возможности нормализовать липидный обмен.

3. Майонез

Речь идет не о домашнем соусе, приготовленном из натуральных компонентов, а о промышленном майонезе, который справедливо считается настоящей жировой бомбой. Многие виды майонеза содержат транс-жиры, которые наш организм не способен усвоить. Регулярное употребление такого опасного продукта ведет к заболеваниям поджелудочной железы и печени, атеросклерозу, ожирению, заболеваниям сосудов, образованию холестериновых бляшек и другим патологиям, идущим рука об руку с целлюлитом.

4. Сахар

Сегодня о вреде сахара не читал только ленивый. Этот сладкий "наркотик" – главный провокатор лишнего веса, кариеса и сахарного диабета. Он также негативно сказывается на эластичности кровеносных сосудов, нарушает минеральный баланс в организме и уменьшает упругость мягких тканей. Все это непосредственно влияет на скопление подкожного жира, циркуляцию крови и лимфы, ослабление капилляров и появление бугорков под кожей.

5. Соль

Любители соленых продуктов прекрасно знают, что за их употреблением неотступно следует жажда. Да, вода полезна для организма, но всему есть предел (особенно, если чипсы, копченые колбаски, сухарики или картошку фри вы запиваете колой или пивом). Соль удерживает воду в организме и ведет к отекам, а они, в свою очередь, провоцируют целлюлит.