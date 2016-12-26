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Пиво разрушает тело изнутри – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7813/80_main.1482260971.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7813/80_tn.1482260971.jpg Здоровье Потребление напитка приносит гораздо больше вреда в сравнении с любым другим продуктом, считают исследователи 

Пиво разрушает тело изнутри – ученые

Сегодня, 03:00

Потребление напитка приносит гораздо больше вреда в сравнении с любым другим продуктом, считают исследователи 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Регулярное употребление пива приводит к разложению внутренних органов, заявили ученые из Университета имени Томаша Гаррига Масарика (Чехия).

Глава исследовательской группы Павел Грасгрубер считает заявления о пользе пива мифом.

По данным ученых, потребление напитка приносит гораздо больше вреда в сравнении с любым другим продуктом. Подтверждением тому служит европейское лидерство Чехии по количеству случаев заболевания раком селезенки и почек.

В свою очередь немецкие исследователи заявили, что пиво меньше вредит организму, чем напитки на этаноле.

Не так давно исследователи сообщили, что хмель, содержащийся в пиве, можно использовать в борьбе против рака и инфекционных болезней.
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