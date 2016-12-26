Пиво разрушает тело изнутри – ученые
Потребление напитка приносит гораздо больше вреда в сравнении с любым другим продуктом, считают исследователи
Регулярное употребление пива приводит к разложению внутренних органов, заявили ученые из Университета имени Томаша Гаррига Масарика (Чехия).
Глава исследовательской группы Павел Грасгрубер считает заявления о пользе пива мифом.
По данным ученых, потребление напитка приносит гораздо больше вреда в сравнении с любым другим продуктом. Подтверждением тому служит европейское лидерство Чехии по количеству случаев заболевания раком селезенки и почек.
В свою очередь немецкие исследователи заявили, что пиво меньше вредит организму, чем напитки на этаноле.
Не так давно исследователи сообщили, что хмель, содержащийся в пиве, можно использовать в борьбе против рака и инфекционных болезней.
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