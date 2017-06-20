Почему летом нужно есть побольше кабачков

Сегодня, 04:52

Регулярное употребление кабачков приведет к укреплению иммунитета и защите организма от вредоносных вирусов

 

В кабачках содержится калий, который необходим для нормализации работы сердца. Фото: youtube.com
В кабачках содержится калий, который необходим для нормализации работы сердца. Фото: youtube.com

Сезон кабачков в самом разгаре, поэтому знать об их пользе не помешает никому.

Кабачки, как и огурцы, практически состоят из воды. Также, в их составе есть полезные микроволокна, витамины и минералы. Собственно, поэтому медики и рекомендуют включать их в летний рацион на постоянной основе, пишет sobkor.net. Если есть возможность заморозить кабачки на зиму, то не теряйте времени и займитесь этим уже сейчас, так как этот овощ принесет максимум пользы в период зимних холодов и межсезонья.

Похудение на кабачковой диете

Многие не знали, что кабачки не содержат вредный холестерин, а их калорийность на 100 г составляет всего 17 ккал. При этом, в кабачках содержатся и белки, и углеводы, и даже жиры, правда, только 0,1 г насыщенных и 0,1 г полиненасыщенных жирных кислот на 100 г продукта. Даже несмотря на наличие сахара в кабачке, он остается мега-полезным в плане похудения.

Диетологи рекомендуют употреблять кабачки в вареном, приготовленном на пару или запеченном виде. Тогда лишние килограммы и сантиметры на талии будут в буквальном смысле таять на глазах, но при условии, что во время диеты человек не будет кушать ничего вредного.

Здоровье сердца и сосудистой системы

В кабачках содержится достаточное количество калия, который необходим для нормализации работы сердца. Плюс ко всему, отсутствие холестерина в кабачках ведет к тому, что сосуды самоочищаются от холестериновых клеток и токсических веществ, попавших в кровь из других продуктов питания. Те люди, которые регулярно кушают кабачки, меньше страдают от скачков артериального давления, так что этот овощ обязан присутствовать в вашем меню каждый день.

Хорошее зрение

Оказывается, кабачки не хуже черники и моркови воздействуют на глаза и зрение в целом. Все потому, что кабачок содержит много витамина А и этим все сказано.

Крепкая иммунная система

В 100 г кабачка содержится 17,9 мг витамина С, а это треть суточной дозы для взрослого человека. Получается, что регулярное употребление кабачков приведет к укреплению иммунитета и защите организма от вредоносных вирусов, бактерий, грибков и прочих микробов, провоцирующих развитие серьезных заболеваний.
здоровье, зрение, похудение, огурцы, сосуды, углеводы, кабачки, калорийность, холестерин

Вы сейчас просматриваете новость "Почему летом нужно есть побольше кабачков". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Во время жары сердцу приходится работать усерднее. Фото: mygazeta.com

Как сердечникам пережить жару: главные правила

17 Июня, 15:13

Необходимо всегда иметь с собой воду и медикаменты, носить одежду из натуральных тканей, а также нужно по два-три раза в день принимать теплый душ

Здоровье

Для женщины ноги — это еще и средство обольщения. Фото: tkalez.com

Как ухаживать за ногами каждый день

17 Июня, 04:44

Неухоженные ноги портят походку, ухудшают осанку, приводят к быстрому утомлению, а иногда и к болям при ходьбе  

Диеты и фитнес

Тренировки. Фото: pixabay

Как быстро похудеть летом: простые советы фитнес-тренера

13 Июня, 14:15

Чтобы запустить процесс переработки жиров, нам нужна вода, поскольку только насыщенные водой клетки могут растворять липиды

Здоровье

Благодаря содержанию этанола вино укрепляет иммунитет. Фото: medvoice.ru

Чем полезно красное вино и сколько его можно пить

14 Июня, 04:40

Регулярное употребление вина в разумных дозах хорошо влияет на здоровье  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования