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Почему полезно спать голышом: девять важных причин http://www.segodnya.ua/img/article/7847/46_main.1483105105.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/46_tn.1483105105.jpg Здоровье Одежда во время сна повышает температуру тела

Почему полезно спать голышом: девять важных причин

Сегодня, 02:51

Одежда во время сна повышает температуру тела

Долой пижаму! Фото: infosmi.net
Долой пижаму! Фото: infosmi.net

Спать нагишом – исключительно полезно. Среди ряда преимуществ есть и неожиданные: потеря веса и предупреждение развития диабета. Мы собрали девять причин немедленно избавиться от пижамы, пишет newsyou.info.

1. Полезная прохлада

Врачи не зря рекомендуют спать в помещении с температурой не выше 18 градусов. Наши предки так и делали, и вовсе не из-за того, что тепло стоило дорого. Они понимали, что спать на свежем воздухе полезно. Во время сна температура человеческого тела понижается. А духота в комнате, теплое ночное белье, все эти фланелевые пижамы и колготы на ночь, все это мешает естественному охлаждению. И вдобавок не дает коже нормально дышать. Вот почему, кстати, многие во сне потеют.

Доктор Элизабет Шивер из Национального общества здорового сна США предупреждает: одежда во время сна повышает температуру тела, что снижает выработку мелатонина, а также "гормона сна", который иначе еще называют "гормон антистарения".

2. Омоложение

Еще один агент антистарения, который не любит жару, это "гормон роста". Он направлен на регенерацию кожи и многих органов, но со временем его производство уменьшается (вот почему, кстати, в пожилом возрасте человеку похудеть сложнее). Гормон роста является основным "двигателем" роста мышц, а еще его плюсом являются ваши сияющая кожа и волосы.

3. Секс лучше

Если вы спите не в одиночку, то вам стоит знать, что контакт двух тел вызывает гормональный коктейль, который способствует позитивному настрою. Его основной ингредиент — окситоцин, его еще называют "гормон любви".

А группа ученых из Национального института детского здоровья и развития человека в Мэриленде и Стэнфордского университета в Калифорнии доказала, что от того, как и в чем спят мужчины, зависят их репродуктивные функции. Оказывается,качество спермы улучшается, если мужчины спят голыми. Тогда как одежда провоцирует повышение температуры в области тестикул, и качество спермы становится существенно ниже.

4. Закалка

Сон в обнаженном виде стимулирует иммунную систему: во-первых, так тело избавляется от влияния стресса, а во-вторых, тело "тренируется" к зиме. Еще один положительный эффект сна в прохладе заключается в пониженном кровяном давлении. А вот духота и влага — лучшая среда для размножения бактерий.

5. Защита от микозов

Низкая температура полезна для ваших ног и подмышек. Воздушный поток уменьшает размножение бактерий и риск кожных заболеваний. А еще, по словам исследователя Николь Праус из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, легкая "вентиляция" хороша для интимных участков тела.

6. Молодая кожа

Коже для здоровья нужно достаточно свежего воздуха и "проветривания". Чем больше кожа дышит, тем реже вы сталкиваетесь с экземами и раздражениями.

7. Защита от диабета

Шведское исследование показало, что сон в холодных температурах улучшает обмен веществ и снижает уровень сахара в крови. Люди, которые хотят достичь такого эффекта, должны спать обнаженными. Считайте это своим первым шагом в профилактике сахарного диабета второго типа.

8. Тонкая талия

Сон без одежды также понижает уровень кортизола, так называемого "гормона стресса". А он является одной из причин накопления жиров в нашем организме. Кроме того, такой сон является важным фактором правильной секреции гормона роста, который, в свою очередь, также обладает жиросжигающими свойствами.

9. Экономия

Ну и конечно, вы сможете значительно сэкономить на покупке всего этого гардеробного арсенала для сна. Вроде бы мелочь, а для семьи из четырех-пяти человек — хорошая прибавка в семейный бюджет.
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