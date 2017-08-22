Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

О пользе винограда было также известно давно. Этой ягодой в Древней Греции с успехом лечили простудные заболевания и восстанавливали упадок сил. Благодаря винограду, в современной медицине появилось новое направление — ампелотерапия. Но прежде чем стать приверженцем виноградотерапии, необходимо получше узнать о полезных свойствах винограда, а также о противопоказаниях, сообщает likefoods.ru.

Польза винограда

Терапевтическая ценность винограда велика. Виноград полезен при лечении астмы, поднимает уровень окиси азота в крови, предотвращая образование тромбов, что снижает вероятность возникновения сердечных приступов. Виноград хороший помощник при лечении запоров, несварения желудка. Борется с заболеваниями печени. Снимает усталость, замедляет процесс старения.

Не только спелые ягоды винограда, но и сок из них обладает полезными свойствами. В домашних условиях он может быть прекрасным средством для лечения мигрени. Выпивать его следует рано утром, натощак, не разбавляя водой. Сок, приготовленный из светло зеленых ягод, поддержит вашу иммунную систему, наградит бодростью и энергией. А сок из сортов винограда с фиолетовым окрасом поможет в профилактике рака молочной железы, улучшит работу мозга и уменьшит риск возрастной потери зрения. Бордовый виноград обладает антибактериальными и антивирусными свойствами, защищая наш организм от инфекций. И даже способен излечить герпес.

Вред и противопоказания

Вредно употреблять ягоды и сок винограда при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, диарее. Не стоит есть виноград людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением. При гипертонии, циррозе печени, колите, при кариесе и стоматите, употребление винограда также может причинить вред. Врачи не советуют есть виноград беременным женщинам.

Виноград нельзя употреблять вместе с сырым молоком, сырыми фруктами и овощами. А также с жирной пищей, минеральной водой, спиртными напитками. Это грозит расстройством желудочно-кишечного тракта.

Помните, что перед употреблением виноград надо обязательно промыть в теплой воде.