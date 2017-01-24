Привычки, которые помогут выглядеть моложе своего возраста

Семь несложных правил, которые помогут избавиться от "лишних" лет

Чтобы выглядеть моложе, мы тратим кучу денег на кремы от морщин, которые часто оказываются совершенно бесполезными, пишет healthinfo.ua. Современная культура зациклена на внешности и молодости. Существует огромное количество кремов от морщин и процедур, которые помогают всем желающим сбросить пару лет.

Однако не всегда способны на то, что обещано на этикетке, а пластическая хирургия — это игра в русскую рулетку с непредсказуемым финалом, к тому же, она очень дорого стоит. Вы можете выглядеть моложе, но для этого вам надо действовать по-другому. Перед вами – семь очень простых привычек людей, которые выглядят моложе своего возраста.

1. Старейте с изяществом

Нет худшей вещи, чем наблюдать, как кто-то отчаянно пытается выглядеть как подросток, в то время как остальные прекрасно осведомлены о его реальном возрасте.

Не нужно пытаться выглядеть моложе изо всех сил. Переодевание в подростка и агрессивный макияж дает противоположный эффект и уродует вас.

Возраст — это не самая важная вещь в жизни, важно стареть с изяществом и любить себя. Так вы будете выглядеть моложе, даже не пытаясь этого делать.

Если вы позитивно относитесь к старости и полноценно проживаете каждый этап своей жизни, вы будете выглядеть моложе тех людей, которые разочарованы старением.

2. Ешьте вкусную еду

Быть молодым не значит выглядеть молодо. Это значит иметь открытый и молодой разум. Сингапурские исследователи выяснили, что люди, которые часто едят карри, реже страдают от когнитивных проблем, чем те, кто этого не делает.

Когнитивные способности нашего мозга — это важный аспект молодости. Ваша манера думать и реагировать на окружающий мир также делает вас более молодыми.

Подумайте о том, что сбалансированная диета, которая необходима мозгу, помогает поддерживать его активным и здоровым. Ведь правильное питание необходимо не только нашему телу, но и нашему мозгу.

3. Примите жизнь такой, какая она есть

Люди, которые выглядят моложе своего возраста, как правило, стойко переносят испытания, которые им посылает жизнь. Если вы научитесь хорошо адаптироваться к обстоятельствам, то сделаете первый шаг к борьбе с преждевременными морщинками.

Случайные жизненные обстоятельства не определяют, кто вы есть. Ничто не может это изменить. Жизненные ситуации все меняют, потому что ничто не длится вечно.

Перестаньте слишком сильно переживать из-за мелочей. Иногда отношение к проблеме с юмором является лучшим решением.

4. Пойте!

Не нужно обладать идеальным голосом, чтобы петь, вы можете просто напевать мелодии, даже мычать с закрытым ртом. Научно подтверждено, что пение делает нас моложе.

Ученые выяснили, что пение положительно сказывается на нашем дыхании и социальных навыках. Почему бы прямо сейчас не отправиться в караоке и не спеть вместе с друзьями?

5. Заведите домашнее животное

Животные способны на безусловную любовь и сами с легкостью влюбляют в себя. Когда вы проводите время с любимым питомцем, вы намного лучше себя чувствуете.

Прогулки с собакой или игры с котом положительно сказываются на вашей физической форме, социальных навыках и самочувствии.

Все эти факторы играют очень важную роль в том, как вас воспринимают окружающие.

6. Высыпайтесь

Люди, которые выглядят моложе своего возраста, знают, насколько сон важен для правильной работы нашего мозга и всего организма. Эксперты по сну обнаружили, что если мы спим слишком много или слишком мало, мы стареем быстрее.

Не переусердствуйте: ваш организм сам знает, сколько сна ему требуется. 7-8 часов ночью и 15-20 минут отдыха во второй половине дня достаточно, чтобы сохранить свою молодость.

7. Используйте духовные практики

Многие исследования показывают, что молитвы, посещения храма и вообще вера прибавляют несколько лет жизни. Дело в том, что такие чувства как горечь и обида и неспособность простить чужие ошибки приводят к тому, что наша душа стареет быстрее.

Когда вы отдаетесь токсичным эмоциям, вы повышаете риск развития заболеваний. Люди, у которых душа нараспашку, живут дольше и наслаждаются полной жизнью.

Вера освобождает от напряженности и лишних переживаний. Она помогает людям выглядеть и чувствовать себя моложе.

Не имеет значения, какой религии вы решаете посвятить свою жизнь, если она поможет вам стать добрее, поселит в сердце любовь, и поможет жить спокойной, полноценной и счастливой жизнью.