Продажи матрасов в 2016 году выросли в два раза

Прошедший год стал для ведущих производителей матрасов ещё одним этапом успешного развития. Такие известные матрасные фабрики как Promtex Orient смогли повысить объёмы производства и продаж, динамично расширяя собственное присутствие в регионах. Охват всех крупных населённых пунктов торговыми, офисными и складскими помещениями стал трендом отрасли. Поэтому сегодня время между заказом конкретного матрасного изделия и его доставкой занимает максимум 4-5 дней.

Специалисты отмечают, что большая часть объёмов реализации пришлась на удалённые продажи. Именно фирменные интернет-магазины производителей в кризисный период стали форпостами коммерческого успеха. И это не удивительно – покупка матраса онлайн позволяет не только быстро сделать выбор, но и сравнить цены на различных торговых сайтах. При этом большинство продавцов всегда предлагают скидки на популярные модели. А некоторые производители зачастую дарят ценные полезные подарки при заказе товара стоимостью выше определенной суммы.

Текущий экономический кризис не особо повлиял на тот сегмент, который сегодня минимально зависит от импортных поставок. По сути, из-за границы на матрасные фабрики прибывает только кокосовая койра и натуральный латекс, а все остальные комплектующие поставляются российскими предприятиями. Такая автономность положительно сказывается на отпускных ценах, обеспечивая впечатляющие объёмы продаж и слабость иностранных конкурентов.

На первом месте оказались матрасы российского производства с независимым блоком пружин и комбинированным наполнителем с разными сторонами жёсткости. А такие компании как Промтекс Ориент предложили своим покупателям интересные разработки с "умным" наполнителем – этерлоном, способным повторять контуры вашего тела.

В наступившем году, по мнению экспертов, матрасный рынок продолжит поступательную эволюцию. Основной упор будет делаться на удалённых продажах, которые займут большую часть рыночной ниши. Соответственно крупные игроки уже сегодня формируют бюджеты для развития сети интернет-магазинов и поискового продвижения торговых сайтов. И нарастающая конкуренция будет постоянно "постегивать" соперников в формировании различных льгот, играя на руку конечному потребителю.