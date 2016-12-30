Продукты, которые спасают от морщин: советы специалиста

Кандидат медицинских наук, автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США) Михаил Гаврилов много лет занимается вопросами диетологии и изучением продуктов, которые способны остановить процесс старения. Так вот, одним из главных виновников появления морщин, специалист называет сахар, пишет headinsider.net.

"Глюкоза буквально засахаривает белки в нашем организме, к которым относится и коллаген дермы. В результате кожа теряет свою упругость и эластичность, провисает, появляются морщины", — рассказал эксперт. По словам врача, простые сахара не должны превышать уровня 20% от суточной нормы всех углеводов, иначе быстрое старение кожи неминуемо.

А вот регулярное употребление в пищу авокадо, который содержит в себе белок глутатион, очень благотворно сказывается на тонусе кожи. Ведь авокадо является мощным антиоксидантом.

Также сверхактивными антиоксидантами, которые защищают клетки кожи, по словам специалиста, являются брокколи и красный виноград. Другой фактор, препятствующий возникновению морщин, — употребление омега-6 жирных кислот и омега-3 жирных кислот, защищающих кожу от сухости, дряблости и мимических морщин. Их источниками являются нерафинированные растительные масла и жирная морская рыба.

Кроме того, эксперт посоветовал включить в рацион продукты, насыщенные фитоэстрогенами — льняное семя, соевые бобы, кунжут, хлеб с отрубями, зелень. Их действие купирует воспалительные процессы в коже.