Психологи рассказали, как заставить себя заниматься спортом

Сегодня, 02:51

Большинство людей в современном мире не часто обращаются за помощью к спорту

Фото: fitago.ru
Фото: fitago.ru

Психологи нашли действенный способ, как заставить себя заниматься спортом. Эксперты утверждают, что необходимо придерживаться трех факторов, и тогда спорт легко станет неотъемлемой частью жизни каждого, пишет "Ортодокс".

Психологи заявили о том, что знают, как помочь людям заставить себя выполнять физические упражнения. Всем известно, что спорт, как и любой другой активный вид деятельности очень полезен для человеческого организма. Физические нагрузки помогают не только справляться с лишним весом и увеличивать силу, а также способны укрепить иммунитет, сердечно сосудистую систему, избавить от депрессии, а иногда и рака.

Тем не менее, большинство людей в современном мире не часто обращаются за помощью к спорту. Психологи объяснили, почему так происходит. Первым отпугивающим фактором является ошибочное представление о продолжительности тренировки. Здесь важно помнить, что если новичок ставит перед собой очень сложные задачи, он быстро сдаётся. Продолжительность и интенсивность тренировочного процесса всегда зависит от уровня подготовки человека.

Вторая причина, по которой многие отказываются от физических упражнений, это банальная нехватка времени. Стоит согласиться, что в наше время работающему человеку не всегда представится возможность уделить время спорту, но если постараться научиться планировать своё время, то найдётся, по меньшей мере, час, который можно посвятить своему здоровью.

Напоследок психологи оставили самое важное и самое трудновыполнимое из условий. Люди должны внедрять спорт в свою жизнь так, чтобы он стал привычкой. Здесь главное спланировать день так, чтобы физические упражнения не мешали привычному графику. Это может быть даже прогулка пешком или поездка на работу на велосипеде.
здоровье, тренировка, психологи

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