Пять продуктов, которые лучше не употреблять на пустой желудок

Некоторые продукты лучше не употреблять на голодный желудок, иначе это может вызвать проблемы с пищеварительным трактом, пишет Zee News.

Помидоры

В них много дубильной кислоты, что может повысить кислотность желудка. Из-за содержания витамина С также может усилиться выработка желудочного сока – отсюда изжога и проблемы с желудком.

Содовая

Она содержит много сахара, поэтому после ее употребления возникает ощущение вздутия живота. Также это замедляет обмен веществ.

Из-за отсутствия пищи в желудке сахар, содержащийся в содовой, попадает прямиком в кровоток. Это вызывает расширение сосудов, благодаря чему на время возникает ощущение теплоты в теле, снижается частота пульса и давление.

Зеленые овощи

На пустой желудок их все же не советуют есть. Поскольку в них много аминокислоты, они могут вызвать изжогу и боли в животе.

Йогурт

Йогурты являются одним из популярных вариантов завтрака. Тем не менее, это не самый лучший выбор. Йогурт содержит бактерии, которые убивают полезные бактерии в желудке, тем самым вызывая кислотность и метеоризм.

Острая пища

Перец чили может повредить стенки желудка и слизистую кишечника, провоцируя увеличение секреции кислоты. Это может угрожать развитием язвы.