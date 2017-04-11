Регулярное употребление каш из цельного зерна поможет уберечься от болезней сердца и диабета

Сегодня, 01:49

Ученые установили, что ежедневное употребление 40-50 г цельного зерна является профилактикой ряда хронических заболеваний

Каша из цельного зерна - полезное блюдо на завтрак. Фото: pixabay.com
Каша из цельного зерна - полезное блюдо на завтрак. Фото: pixabay.com

Тарелка каши из цельного зерна, регулярно съедаемая на завтрак, помогает снизить риск болезней сердца и диабета. Результаты нового исследования представил профессор Стэфан Лиллиойя из Исследовательского института Иллаварра, пишет likar.info

Он проанализировал 11 исследований за 10-летний период, посвященных изучению влияния цельнозерновых продуктов на здоровье людей. Анализ данных показал, что 40-50 г цельного зерна ежедневно являются профилактикой ряда хронических заболеваний. Для сравнения, в тарелке каши находится около 45 г цельного зерна. В блюдах из очищенных зерен питательная ценность значительно ниже. Исследование показало, что только 20% людей употребляют злаки в достаточном количестве.

Автор исследования объяснил, что цельные зерна богаты клетчаткой, витаминами, минеральными веществами, белками и феруловой кислотой (антиоксидантом).
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