Секреты самогипноза: помогает снять стресс и избегать опасностей

В старших классах на меня напали. Год после этого я боялась выходить из дома после наступления сумерек. А затем попала к психотерапевту, который практиковал гипноз. Десять сеансов я колотила его, воспроизводя встречу с опасностью, а он что-то спокойно говорил и водил рукой перед моими глазами. Потом он мне объяснил, что неприятности мы притягиваем сами, подсознательно, и посоветовал заняться самогипнозом.

СЛОЖНОСТИ. В книге, по которой я училась, описывалась стандартная техника (см. блок "Как войти в транс"). Поначалу было непросто — ведь нужно представить, будто я спускаюсь по воображаемой лестнице, параллельно рассказывая себе о том, что все части моего тела расслабляются, а потом визуализировать, что я стою на берегу моря, и при этом проговаривать позитивные утверждения — аффирмации. У меня не выходило месяцами! Но когда наконец визуализация стала получаться, я стала замечать: то, что я представляла в этом состоянии, сбывалось практически один в один, иногда даже в тот же день.

ЭФФЕКТ. Благодаря самогипнозу я научилась быстро успокаиваться. Причем расслабляюсь настолько, что часто, когда занималась техникой вечером, перед сном, не доходила до конца и засыпала. Поэтому стала практиковать ее по утрам. Но и сейчас, после многолетних тренировок, бывает, что после 15-минутной утренней настройки (а делаю ее я каждый день) засыпаю на час.

А еще верю, что аффирмация "Я всегда в безопасности" помогает мне избегать неприятных людей и ситуаций — например, меня словно что-то вдруг заставило отойти от места, где проводилась пресс-конференция. А буквально через 10 минут в толпу журналистов и политиков бросили слезоточивый газ! И так теперь происходит очень часто.

КАК ДОСТИЧЬ ТРАНСА

Найти тихое место, где вас никто не побеспокоит. Можно сидеть или лежать. Считаем от 10 до 0, когда опускаемся по воображаемой лестнице вниз, и от 0 до 10, когда в конце поднимаемся — чтобы проснуться после того, как "сделали свои дела" в трансе. Во время "спуска" говорим себе, что все части тела расслаблены. Затем представляем себя в своем "месте силы". Нельзя произносить частицу "не" и представлять что-то негативное. В конце практики говорим: "Во имя добра"

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Иван Сосновский, к. м. н, врач-нейро­физиолог:

"Исследования, которые проводились, доказали: в гипнотическом трансе (причем неважно, это гипноз или самогипноз) изменяется деятельность полушарий головного мозга. К примеру, левое, которое является ведущим у большинства и которое отвечает за логическое мышление, в состоянии транса снижает свою активность. А вот правое, ответственное за образы и творчество, становится более активным. Поэтому у людей, регулярно практикующих подобные техники, лучше развита интуиция — их чаще посещают необычные идеи, им снятся яркие запоминающиеся сны. Это очень ценно, и именно поэтому гипноз и самогипноз используют в психотерапии и для лечения различных расстройств.

Почему с помощью самогипноза можно достичь каких-то своих поставленных целей, например похудеть?

Потому что, во-первых, эта техника работает напрямую с подсознанием и позволяет программировать мозг, словно компьютер. Во-вторых, благодаря ей человек становится более спокойным, не стрессует, у него улучшается сон, а отсюда — уменьшается желание следовать каким-то вредным привычкам.

Понятное дело, что лечение тяжелых состояний типа наркотической зависимости с помощью гипнотических состояний должно проходить в клинических, а не в домашних условиях и эффективно, только если входит в комплекс терапевтических мер".

Сергей Довленко, психотерапевт, гипнотерапевт:

"У каждого медицинского метода, в том числе гипноза или самогипноза, есть показания и противопоказания. Любое психическое расстройство (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, органические заболевания мозга), а также эпилепсия и склонность к истерическим реакциям, вроде неудержимого плача или смеха, которые могут быть следствием насилия или приема алкоголя (наркотиков) в момент сеанса, — это абсолютные противопоказания. У таких людей часто наблюдается нарушение мышления, в том числе ассоциативного, и во время гипнотического транса, тем более если это самогипноз, у человека возможно серьезное ухудшение самочувствия во время сеанса и после. Психического в том числе. Это может произойти также из-за психотравмирующих переживаний, которые могут возникнуть в процессе.

Расстройства интеллекта, все виды задержки психического развития — когда нарушена речь, нет воспоминаний до 6—10 лет, — тоже входят в группу противопоказаний для гипноза. Такие состояния не позволяют достичь раппорта — доверительного контакта в ходе терапии во время сеанса с врачом, а использовать самогипноз такой человек просто не сможет в силу нарушенной работы мозга".