Секреты самогипноза: помогает снять стресс и избегать опасностей
Психотерапевты рассказали, кому стоит заниматься самовнушением,а кому гипноз категорически противопоказан
В старших классах на меня напали. Год после этого я боялась выходить из дома после наступления сумерек. А затем попала к психотерапевту, который практиковал гипноз. Десять сеансов я колотила его, воспроизводя встречу с опасностью, а он что-то спокойно говорил и водил рукой перед моими глазами. Потом он мне объяснил, что неприятности мы притягиваем сами, подсознательно, и посоветовал заняться самогипнозом.
СЛОЖНОСТИ. В книге, по которой я училась, описывалась стандартная техника (см. блок "Как войти в транс"). Поначалу было непросто — ведь нужно представить, будто я спускаюсь по воображаемой лестнице, параллельно рассказывая себе о том, что все части моего тела расслабляются, а потом визуализировать, что я стою на берегу моря, и при этом проговаривать позитивные утверждения — аффирмации. У меня не выходило месяцами! Но когда наконец визуализация стала получаться, я стала замечать: то, что я представляла в этом состоянии, сбывалось практически один в один, иногда даже в тот же день.
ЭФФЕКТ. Благодаря самогипнозу я научилась быстро успокаиваться. Причем расслабляюсь настолько, что часто, когда занималась техникой вечером, перед сном, не доходила до конца и засыпала. Поэтому стала практиковать ее по утрам. Но и сейчас, после многолетних тренировок, бывает, что после 15-минутной утренней настройки (а делаю ее я каждый день) засыпаю на час.
А еще верю, что аффирмация "Я всегда в безопасности" помогает мне избегать неприятных людей и ситуаций — например, меня словно что-то вдруг заставило отойти от места, где проводилась пресс-конференция. А буквально через 10 минут в толпу журналистов и политиков бросили слезоточивый газ! И так теперь происходит очень часто.
КАК ДОСТИЧЬ ТРАНСА
- Найти тихое место, где вас никто не побеспокоит. Можно сидеть или лежать.
- Считаем от 10 до 0, когда опускаемся по воображаемой лестнице вниз, и от 0 до 10, когда в конце поднимаемся — чтобы проснуться после того, как "сделали свои дела" в трансе. Во время "спуска" говорим себе, что все части тела расслаблены. Затем представляем себя в своем "месте силы".
- Нельзя произносить частицу "не" и представлять что-то негативное.
- В конце практики говорим: "Во имя добра"
КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Иван Сосновский, к. м. н, врач-нейрофизиолог:
"Исследования, которые проводились, доказали: в гипнотическом трансе (причем неважно, это гипноз или самогипноз) изменяется деятельность полушарий головного мозга. К примеру, левое, которое является ведущим у большинства и которое отвечает за логическое мышление, в состоянии транса снижает свою активность. А вот правое, ответственное за образы и творчество, становится более активным. Поэтому у людей, регулярно практикующих подобные техники, лучше развита интуиция — их чаще посещают необычные идеи, им снятся яркие запоминающиеся сны. Это очень ценно, и именно поэтому гипноз и самогипноз используют в психотерапии и для лечения различных расстройств.
Почему с помощью самогипноза можно достичь каких-то своих поставленных целей, например похудеть?
Потому что, во-первых, эта техника работает напрямую с подсознанием и позволяет программировать мозг, словно компьютер. Во-вторых, благодаря ей человек становится более спокойным, не стрессует, у него улучшается сон, а отсюда — уменьшается желание следовать каким-то вредным привычкам.
Понятное дело, что лечение тяжелых состояний типа наркотической зависимости с помощью гипнотических состояний должно проходить в клинических, а не в домашних условиях и эффективно, только если входит в комплекс терапевтических мер".
Сергей Довленко, психотерапевт, гипнотерапевт:
"У каждого медицинского метода, в том числе гипноза или самогипноза, есть показания и противопоказания. Любое психическое расстройство (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, органические заболевания мозга), а также эпилепсия и склонность к истерическим реакциям, вроде неудержимого плача или смеха, которые могут быть следствием насилия или приема алкоголя (наркотиков) в момент сеанса, — это абсолютные противопоказания. У таких людей часто наблюдается нарушение мышления, в том числе ассоциативного, и во время гипнотического транса, тем более если это самогипноз, у человека возможно серьезное ухудшение самочувствия во время сеанса и после. Психического в том числе. Это может произойти также из-за психотравмирующих переживаний, которые могут возникнуть в процессе.
Расстройства интеллекта, все виды задержки психического развития — когда нарушена речь, нет воспоминаний до 6—10 лет, — тоже входят в группу противопоказаний для гипноза. Такие состояния не позволяют достичь раппорта — доверительного контакта в ходе терапии во время сеанса с врачом, а использовать самогипноз такой человек просто не сможет в силу нарушенной работы мозга".
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