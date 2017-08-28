Семь причин есть авокадо каждый день: удивительные свойства фрукта

Авокадо – уникальный и единственный в своем роде фрукт, который состоит не только из углеводов, но содержит в себе большое количество полезных жиров. Согласно данным исследований, регулярное потребление авокадо улучшает пищеварение, сердечно-сосудистую систему и многие другие показатели здоровья. Ниже – сразу семь причин, почему вам нужно есть авокадо каждый день, сообщает vesti.ru.

Авокадо богат витаминами

Авокадо известен своей невероятно высокой питательной ценностью, что объясняется содержанием в нем большого количества витаминов. Так, в 100 граммах авокадо можно обнаружить: витамин K (26% от суточной нормы), фолиевую кислоту (20% от суточной нормы), витамин С (17% от суточной нормы), калий (14% от суточной нормы), витамин B5 (14% от суточной нормы), витамин B6 (13% от суточной нормы) и витамин Е (10% от суточной нормы).

Кроме того, он содержит большое количество магния, марганца, меди, железа, цинка, фосфора, витаминов А, В1 (тиамина), В2 (рибофлавина) и B3 (ниацина). И хотя он содержит 9 граммов углеводов (также: 2 грамма белка, 15 граммов жиров и 160 калорий), большая часть из них – волокна, который крайне полезны для организма.

Авокадо содержит больше калия, чем бананы

Калий представляет собой питательное вещество, которое помогает поддерживать прочность мышц, способствует клеточному метаболизму, нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Некоторые исследования показывают, что наличие калия в рационе связано с пониженным кровяным давлением, что значительно снижает риск таких заболеваний, как инсульты, почечная недостаточность и сердечные приступы. При этом калий – тот самый минерал, который мы часто недополучаем из рациона, так что гуакамоле в качестве дополнения к обеду способно решить эту проблему.

Авокадо может снизить уровень холестерина

Известно, что существуют маркеры крови, связаны с повышенным риском для здоровья. В частности, это холестерин и триглицериды, которые провоцируют воспаления в организме и влияют на кровяное давление. Исследования показали, что авокадо при регулярном потреблении способен значительно снизить уровень плохого холестерина (до 22%) и повысить уровень хорошего холестерина (до 11%), а также уменьшить количество триглицеридов (на 20%).

Несмотря на то, что эти исследования были небольшими (с участием 10-40 человек) и краткосрочными (1-4 недели), эти результаты, тем не менее, впечатляют. Особенно, если учесть, насколько доступен сегодня авокадо, и как легко встроить его в любую, даже диетическую, систему питания.

Авокадо полезен для зрения

Мало того, что авокадо увеличивает всасываемость антиоксидантов из других продуктов, он также богат антиоксидантами сам по себе. В частности, он содержит такие вещества, как лютеин и зеаксантин, которые чрезвычайно важны для здоровья глаз. Ученые доказали, что эти пигменты каротиноидной группы связаны со снижением риска катаракты и дистрофии желтого пятна глаза – заболеваний, которые часто встречаются у пожилых людей.

Авокадо способен предотвратить рак

Результаты некоторых исследований говорят о том, что авокадо может быть полезен в смысле уменьшения побочных эффектов химиотерапии на лимфоциты крови. В рамках одного из научных экспериментов ученым удалось прийти к выводу, что регулярное потребление авокадо ингибирует рост клеток рака простаты. Однако, принимая эту информацию во внимание, важно иметь в виду, что эти исследования были проведены на изолированных клетках, так что условия их существования в организме человека могут существенно повлиять на результаты.

Авокадо может облегчить артрит

Существует несколько типов артрита, но часто воспаления суставов – это хроническая проблема, с которой человек вынужден бороться на протяжении долгого времени. Исследования показали, что экстракт авокадо может облегчить симптомы артрита костей (остеоартроза), включая тянущую боль, увеличение объема суставов и костные выросты. Впрочем, может ли авокадо в рационе оказывать тот же эффект, еще предстоит выяснить, так как исследования на этот счет пока не проводились.

Авокадо поможет похудеть

Существует ряд доказательств того, что авокадо станет отличным выбором для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. В одном исследовании люди были разделены на две группы: причем, рацион одной группы отличался от другой исключительно наличием авокадо. По прошествии некоторого времени испытуемым задали ряд вопросов, связанных с голодом и сытостью.

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Выяснилось, что люди, которые потребляли авокадо, чувствовали себя на 23% более удовлетворенными и отмечали на 28% более низкое желание есть в течение следующих пяти часов. Используйте эти возможности авокадо тогда, когда не можете полноценно пообедать, и переедание за ужином вам не грозит.