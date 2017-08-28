Семь причин есть авокадо каждый день: удивительные свойства фрукта
Авокадо способен снизить уровень холестерина и предотвратить рак
Авокадо – уникальный и единственный в своем роде фрукт, который состоит не только из углеводов, но содержит в себе большое количество полезных жиров. Согласно данным исследований, регулярное потребление авокадо улучшает пищеварение, сердечно-сосудистую систему и многие другие показатели здоровья. Ниже – сразу семь причин, почему вам нужно есть авокадо каждый день, сообщает vesti.ru.
- Авокадо богат витаминами
Авокадо известен своей невероятно высокой питательной ценностью, что объясняется содержанием в нем большого количества витаминов. Так, в 100 граммах авокадо можно обнаружить: витамин K (26% от суточной нормы), фолиевую кислоту (20% от суточной нормы), витамин С (17% от суточной нормы), калий (14% от суточной нормы), витамин B5 (14% от суточной нормы), витамин B6 (13% от суточной нормы) и витамин Е (10% от суточной нормы).
Кроме того, он содержит большое количество магния, марганца, меди, железа, цинка, фосфора, витаминов А, В1 (тиамина), В2 (рибофлавина) и B3 (ниацина). И хотя он содержит 9 граммов углеводов (также: 2 грамма белка, 15 граммов жиров и 160 калорий), большая часть из них – волокна, который крайне полезны для организма.
- Авокадо содержит больше калия, чем бананы
Калий представляет собой питательное вещество, которое помогает поддерживать прочность мышц, способствует клеточному метаболизму, нормализует работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Некоторые исследования показывают, что наличие калия в рационе связано с пониженным кровяным давлением, что значительно снижает риск таких заболеваний, как инсульты, почечная недостаточность и сердечные приступы. При этом калий – тот самый минерал, который мы часто недополучаем из рациона, так что гуакамоле в качестве дополнения к обеду способно решить эту проблему.
- Авокадо может снизить уровень холестерина
Известно, что существуют маркеры крови, связаны с повышенным риском для здоровья. В частности, это холестерин и триглицериды, которые провоцируют воспаления в организме и влияют на кровяное давление. Исследования показали, что авокадо при регулярном потреблении способен значительно снизить уровень плохого холестерина (до 22%) и повысить уровень хорошего холестерина (до 11%), а также уменьшить количество триглицеридов (на 20%).
Несмотря на то, что эти исследования были небольшими (с участием 10-40 человек) и краткосрочными (1-4 недели), эти результаты, тем не менее, впечатляют. Особенно, если учесть, насколько доступен сегодня авокадо, и как легко встроить его в любую, даже диетическую, систему питания.
- Авокадо полезен для зрения
Мало того, что авокадо увеличивает всасываемость антиоксидантов из других продуктов, он также богат антиоксидантами сам по себе. В частности, он содержит такие вещества, как лютеин и зеаксантин, которые чрезвычайно важны для здоровья глаз. Ученые доказали, что эти пигменты каротиноидной группы связаны со снижением риска катаракты и дистрофии желтого пятна глаза – заболеваний, которые часто встречаются у пожилых людей.
- Авокадо способен предотвратить рак
Результаты некоторых исследований говорят о том, что авокадо может быть полезен в смысле уменьшения побочных эффектов химиотерапии на лимфоциты крови. В рамках одного из научных экспериментов ученым удалось прийти к выводу, что регулярное потребление авокадо ингибирует рост клеток рака простаты. Однако, принимая эту информацию во внимание, важно иметь в виду, что эти исследования были проведены на изолированных клетках, так что условия их существования в организме человека могут существенно повлиять на результаты.
- Авокадо может облегчить артрит
Существует несколько типов артрита, но часто воспаления суставов – это хроническая проблема, с которой человек вынужден бороться на протяжении долгого времени. Исследования показали, что экстракт авокадо может облегчить симптомы артрита костей (остеоартроза), включая тянущую боль, увеличение объема суставов и костные выросты. Впрочем, может ли авокадо в рационе оказывать тот же эффект, еще предстоит выяснить, так как исследования на этот счет пока не проводились.
- Авокадо поможет похудеть
Существует ряд доказательств того, что авокадо станет отличным выбором для тех, кто стремится избавиться от лишних килограммов. В одном исследовании люди были разделены на две группы: причем, рацион одной группы отличался от другой исключительно наличием авокадо. По прошествии некоторого времени испытуемым задали ряд вопросов, связанных с голодом и сытостью.
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Выяснилось, что люди, которые потребляли авокадо, чувствовали себя на 23% более удовлетворенными и отмечали на 28% более низкое желание есть в течение следующих пяти часов. Используйте эти возможности авокадо тогда, когда не можете полноценно пообедать, и переедание за ужином вам не грозит.
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