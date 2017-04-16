Топ-10 фраз, которые нельзя говорить ребенку

Слова имеют очень большую силу, уверены психологи – особенно если это слова, с которыми родители обращаются к ребенку. В детском возрасте любая фраза способна оставить свой отпечаток и оказать серьезное влияние на дальнейшую жизнь ребенка.

Психологи отмечают, что часто именно слова родителей определяют, каким вырастет их ребенок.

"Нельзя" без объяснения причин

Специалисты рекомендуют взять за правило объяснять ребенку любой запрет. "Нельзя" часто вызывает желание сделать все наоборот или тайком довести дело до конца.

По словам психологов, стоит всегда объяснять ребенку, к каким неприятным последствиям может привести то или иное его действие. Это полезно не только с точки зрения безопасности ребенка, но и помогает сформировать у него чувство ответственности за свои поступки.

"Мужчины не плачут"

Мужчинам вне зависимости от возраста иногда требуется "выплеснуть чувства". Психологи подчеркивают, что слезы не лишают их мужественности – скорее наоборот, закаляют, помогают бороться и преодолевать невзгоды.

Маленький мальчик имеет право на слезы – не стоит запрещать ему плакать, но стоит научить его успокаиваться, советуют специалисты.

"Это пустяки"

То, что кажется для тебя родителей, может быть настоящей трагедией для ребенка. Специалисты советуют принять этот факт и проявлять уважение к его чувствам.

Стоит поддержать ребенка, показать свое понимание того, почему ему так грустно и предложить свою помощь.

"Не делай – заболеешь/разобьешь/не получится!"

Специалисты уверены, что нужно дать ребенку возможность учиться на собственных ошибках. Не стоит "программировать" ребенка на провал.

"Горе ты мое!"

Такие слова, отмечают психологи, заставляют чувствовать ребенка вину: у других родителей хорошие дети, а он плохой, приносит только разочарования.

Стоит избегать фраз с яркой негативной окраской, тем более, если речь идет о чем-то незначительном.

"Я же тебе говорил(а)…"

Если ребенок не послушался, и родители оказались правы, не стоит напоминать об этом ребенку, когда у него случилась неприятность, уверены специалисты.

В такие минуты ребенок нуждается в родительской помощи, а не нравоучениях. При этом стоит помнить, что дети копируют поведение родителей, потому от таких ситуаций зависит, будет ли он в будущем стремиться прийти кому-то на помощь, или упрекать того, кто в ней нуждается.

"Ты меня в могилу сведешь!"

Дети боятся потерять родителей, а такие высказывания только культивируют страхи и навязывают чувство вины. Психологи подчеркивают, что эти слова являются примером манипулятивного поведения по отношению к ребенку, потому их категорически нельзя использовать.

"Много будешь знать, скоро состаришься!"

Любопытство и тысячи вопросов "Почему?" – нормальный этап развития ребенка, так формируется его инициативность и предприимчивость, в том числе интеллектуальная.

Отвечая на вопросы, родители поощряют стремление ребенка к знаниям: когда он станет постарше, то сможет находить ответы сам, сохранив интерес к новым знаниям.

"Тупица!"

Психологи не рекомендуют обзывать ребенка грубыми словами, так как он подсознательно может начать стремиться соответствовать таким родительским "ожиданиям".

"Не будь ябедой!"

Маленький ребенок еще только учится взаимодействовать со сверстниками. Если произошел конфликт – напрмиер, малыша ударили или отобрали у него игрушку, – чадо отправляется за помощью к родителям.

В такой момент ребенка нельзя отталкивать. Если однажды в помощи ему откажут самые близкие люди, в будущем он будет поступать так же по отношению к тем, кто его будет окружать.