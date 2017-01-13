ТОП-10 самых полезных продуктов, которые должны быть в холодильнике

Чтобы быть здоровым и красивым, важно вести правильный образ жизни: заниматься спортом, следить за сном и есть полезную пищу.

Сайт Домашний очаг подобрал список самых важных продуктов, которые способны поднять иммунитет, наполнить вас энергией и свести к минимуму шансы заболеть.

1. Яблоки помогут предотвратить инфаркт

В них содержится кверцитин – натуральный флавоноид, который способен защитить клетки головного мозга от разрушающего влияния свободных радикалов. Яблоки – отличный источник клетчатки, которая быстро дает нам чувство насыщения и в результате способствует снижению веса.

В одном среднем яблоке содержится около 16% дневной дозы клетчатки. Еще одна хорошая новость: фрукты с белой мякотью (к ним относятся и груши) могут на 50% снизить риск инфаркта – к такому выводу пришли ученые из Нидерландов.

2. Бананы защитят от астмы

Совсем отказываться от бананов, считая их слишком калорийными, не стоит. В одном среднем банане около 100 калорий, 3 г клетчатки и большое количество калия, который позволяет держать под контролем давление.

Обязательно давайте бананы детям: прошлогоднее британское исследование подтвердило, что ежедневное употребление бананов может защитить ребенка от симптомов астмы.

3. Бобовые повышают защитные свойства организма

Главный источник клетчатки и растительного белка, а кроме того витаминов группы В, цинка, железа и магния. Черная фасоль – кладезь антиоксидантов, которые повышают защитные силы организма. А японская фасоль адзуки подойдет даже тем, у кого бобовые обычно вызывают повышенное газообразование.

И не забывайте про очень полезный горох нут – одно из недавних исследований подтвердило, что люди, которые включают его в свой рацион нут, меньше склонны перекусывать вредными продуктами.

4. Ягоды помогают сердцу

Не любить чернику невозможно – эти сочные ягод насыщены антиоксидантами больше, чем любые другие ягоды, именно поэтому считается, что они помогают противостоять раку, повышают активность головного мозга и поддерживают здоровье сердца. Как и другие овощи и фрукты, голубику можно хранить в морозилке.

Летом заморозьте несколько пакетиков хороших ягод и ешьте понемногу зимой. Не забывайте о ежевике, малине и смородине – они богаты эллаговой кислотой, мощным антиоксидантом, который необходим для правильной работы сердца.

5. Капуста-клад полезных микроэлементов

Если дома вы готовите сэндвичи, положите в них хрустящие листья свежей капусты вместо зеленого салата, который моментально превращается в бесформенную массу.

Известно, что в стакане нарезанной капусты всего 20 ккал и потрясающее количество глюкозинолатов – веществ, которые помогают организму противостоять влиянию свободных радикалов.

Брокколи и брюссельская капуста тоже содержат эти полезные элементы.

6. Жирная рыба делает вас счастливее

Этот продукт стоит на первом месте по содержанию кислот омега-3, которые помогут вам снизить шансы возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и даже инфаркта. Кроме того, эти кислоты повышают уровень серотонина, больше известного как гормон счастья. В консервированном лососе содержание ртути обычно ниже, чем в тунце, который часто используется для приготовления закусок и салатов.

7. Кале предотвращает рак

Эта капуста не так широко известна, как брокколи или кольраби, но она – настоящий чемпион по содержанию полезных веществ. Полстакана измельченной кале содержат 420% дневной дозы витамина К, который играет важнейшую роль в организме, влияя на состояние костей.

Кроме того, в этой разновидности капусты много глюкозинолатов, которые помогают предотвратить рак.

8. Овсянка снижает уровень "плохого" холестерина

Овсяные хлопья богаты растворимой клетчаткой. Этот вид клетчатки способен растворяться в водном содержимом желудочно-кишечного тракта и снижает уровень "плохого" холестерина – эта способность делает овсянку незаменимой, если вы хотите избавиться от жировых отложений в области талии.

Полезнее всего крупные овсяные хлопья, которые требуют длительной варки (не менее 10 минут). Ешьте овсянку без сахара, добавив в нее свежие или размороженные ягоды, ложку меда и немного измельченных семян льна.

9. Цельные злаки помогут избавиться от жира на животе

Люди, которые едят цельнозерновые продукты, легче избавляются от жировых отложений в области живота. Коричневый рис и паста из твердых сортов пшеницы должны регулярно появляться у вас на столе.

Еще один важный продукт – это перловка, в ней содержатся даже растительные белки. Готовьте перловую крупу с овощами, и вы получите идеальный обед или ужин. Откажитесь от белого хлеба и переходите на цельнозерновые продукты, которые являются источником нерастворимой клетчатки.

10. Йогурт и кефир поднимут иммунитет

Эти продукты дают быстрое чувство насыщения и помогают вам держать вес под контролем, благодаря высокому содержанию белка. В натуральном йогурте белка даже больше, чем в курице – 20 г на стакан. Кроме того, натуральный йогурт и кефир содержат пробиотики – "хорошие" бактерии, которые поднимают иммунитет.