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ТОП-5 причин появления двойного подбородка http://www.segodnya.ua/img/article/7836/94_main.1482862961.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/94_tn.1482862961.jpg Здоровье Ключевым фактором появления двойного подбородка является старение и лишний вес, иногда этому также способствует наследственность или неправильное питание

ТОП-5 причин появления двойного подбородка

Сегодня, 00:20

Ключевым фактором появления двойного подбородка является старение и лишний вес, иногда этому также способствует наследственность или неправильное питание

Фото с сайта kattrys.ru
Фото с сайта kattrys.ru

Многим хорошо известно о том, как сложно бывает избавиться от двойного подбородка.  Но что приводит к появлению нежелательного дефекта? Об этом рассказали эксперты в области косметологии и здорового образа жизни из США, пишет medikforum.ru.

Старение. Возраст является ключевым фактором появления двойного подбородка. По мере старения кожа теряет свою эластичность, соединительная ткань не так сильно удерживает низ подбородка, и он плавно опускается, из-за чего и возникает характерный косметический дефект. В этом случае хороший эффект дает пластика.

Лишний вес. Вы можете автоматически заметить появление двойного подбородка одновременно с прибавкой лишнего веса. В случае появления лишнего веса или ожирения наблюдается распределение избыточных объемов подкожного жира по всему телу, и подбородок не является исключением. Время сесть на диету!

Неправильное питание. Избыточное содержание соли, углеводов и жира в рационе может стать причиной появления двойного подбородка. Также к этому приводит обезвоживание, которое вызывает отеки лица.

Наследственность. Если вы не страдаете от лишнего веса, то, возможно, уже появились на свет с лишними слоями жира под подбородком из-за того, что от них страдали ваши отец и дедушка. Да, иногда причиной появления двойного подбородка является генетика.

Телефоны и ноутбуки. Благодаря современным гаджетам мы проводим большую часть времени, склонив голову вниз. Привычка смотреть в экран монитора ноутбука или смартфона вызывает провисание кожи под подбородком и появления характерного двойного подбородка. Старайтесь поменьше наклонять голову.

Напомним, ранее сайт Сегодня. ua выяснял, как избавиться от проблем со сном.
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