ТОП-5 самых распространенных мифов о завтраке

Сегодня, 06:15

Диетолог назвала и развеяла самые распространенные заблуждения об утреннем приеме пищи

Уменьшить потребление калорий завтрак не поможет. Фото из открытых источников
Уменьшить потребление калорий завтрак не поможет. Фото из открытых источников

Кэтрин Зерацки, диетолог клиники Мейо в Рочестере (США) назвала и развеяла 5 самых распространенных заблуждений о завтраке.

Миф 1: завтрак влияет на вес

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Реальность: завтрак не оказывает прямого влияния на массу тела. Недавнее исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показывает, что не имеет значения, плотно ли человек завтракает, или же вовсе не ест по утрам. 300 добровольцев в возрасте от 20 до 65 лет разделили на две группы: участники первой группы в течение 16 недель завтракали привычным образом, а те, кто был во второй, в течение этого периода времени обходились без первого приема пищи. Участники эксперимента регулярно взвешивались, и какой-либо зависимости изменения веса от употребления пищи по утрам выявлено не было.

Миф 2: не следует увлекаться сухими завтраками

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Реальность: от сладких снеков действительно лучше отказаться, но зерновые завтраки вполне могут быть частью здоровой и сбалансированной диеты. Как показало исследование, опубликованное в американском журнале Advances in Nutrition, продукты из цельнозерновой муки (то есть грубого помола) снижают уровень холестерина, улучшают функцию кишечника, а также помогают поддерживать здоровый вес. При этом овсяные и ячменные смеси лучше всего подойдут для тех, кто следит за уровнем холестерина, а пшеничные отруби идеальны для людей, испытывающих проблемы с кишечником.

Миф 3: людям, ведущим активный образ жизни, необходим плотный завтрак

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Реальность: завтрак увеличит ваши энергозатраты. Исследование, проведенное в Университете Бата (Великобритания) показало, что у тех, кто плотно завтракал утром, расход энергии при повседневной физической активности был выше по сравнению с теми, кто ничего не ел до полудня.

Миф 4: завтрак поможет меньше есть в течение дня

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Реальность: уменьшить потребление калорий он точно не поможет, зато обеспечит мозг необходимыми веществами и поддержит уровень глюкозы в крови в течение всего дня. Работа ученых Миссурийского университета показала, что плотный завтрак, в частности — блюда с высоким содержанием белка — инициируют выброс дофамина, который вызывает чувство удовлетворенности и насыщения, но позже голод возьмет свое, и организму потребуется добавка.

Миф 5: завтрак — самый важный прием пищи

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Реальность: это всего лишь один из приемов пищи в течение дня. Организм должен получить определенное количество калорий, и не имеет особого значения, на сколько приемов пищи вы их разделите — пять или, скажем, шесть. "В то же время это не повод пропускать завтрак, ведь он может дать организму запас необходимых питательных веществ", — напоминает Зерацки. Главное, чтобы вся употребляемая пища была здоровой.
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