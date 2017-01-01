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ТОП-9 простых способов избавиться от гнева http://www.segodnya.ua/img/article/7837/4_main.1482864597.png http://www.segodnya.ua/img/article/7837/4_tn.1482864597.png Здоровье Научитесь держать себя в руках и не давать выход лишним эмоциям, постарайтесь расслабиться и успокоиться, если начинаете терять контроль

ТОП-9 простых способов избавиться от гнева

Вчера, 23:55

Научитесь держать себя в руках и не давать выход лишним эмоциям, постарайтесь расслабиться и успокоиться, если начинаете терять контроль

Дайте выход эмоциям. Фото: psyh.ru
Дайте выход эмоциям. Фото: psyh.ru

Злитесь, когда приходится долго ждать или стоять в очереди? Когда ваш ребенок себя плохо ведет, вы выходите из себя? Гнев – это нормальная эмоция для каждого человека, однако очень важно уметь справляться с этим чувством. Неконтролируемый гнев – состояние, которое может нанести вред вашим отношениям и даже вашему самочувствию.  Сайт medic.ua предлагает 9 простых способов, которые помогут вам быстро справиться с плохими эмоциями.

Думайте прежде, чем говорить

В запале легко сказать что-то, о чем вы впоследствии будете сожалеть. Потратьте несколько минут на то, чтобы собрать свои мысли, обдумать их и сказать именно то, что требуется в этот момент. И позвольте своему собеседнику сделать то же самое, если не хотите услышать много неприятных вещей.

Дайте выход эмоциям

Когда вы успокоились, обязательно обсудите ситуацию, которая произошла. Так вы не причините боль своему собеседнику необдуманными словами и дадите волю своим эмоциям.

Займитесь спортом

Физическая активность не только снижает уровень стресса, но и помогает избавиться от злости. Как только вы чувствуете, что вот-вот взорветесь, пойдите на прогулку или пробежку, или потратьте некоторое время на занятия спортом.

Возьмите тайм-аут

Эта техника подходит и для взрослых, и для детей. Организуйте небольшие перерывы в то время дня, которое чаще всего является самым напряженным. Несколько минут свободного времени помогут вам расслабиться, успокоиться и подготовиться к стрессовым ситуациям, которые могут вывести вас из себя.

Определите возможные решения

Вместо того чтобы сосредоточиться на том, что вас злит, подумайте над решением этой проблемы. Бесит беспорядок в комнате у ребенка? Закройте на это глаза. Ваш партнер поздно приходит домой после работы? Перенесите ужин на более позднее время или поужинайте сами. Гнев не способен ничего поменять, придумайте свое решение проблемы.

Поменяйте формулировку

Чтобы избежать критики, поговорите с собеседником по-другому. Пусть ваши слова звучат без упрека и будут конкретными. Например, вместо того, чтобы сказать: "Вы никогда не делаете ничего по дому", скажите: "Я расстроена, что вы ушли из-за стола, не предложив мне помочь с посудой".

Не держите обиду

Прощение – мощный инструмент. Если вы позволите гневу и другим негативным эмоциям заполнить свой разум, горечь обиды и чувство несправедливости поглотит вас. Если вы не можете простить кого-нибудь, подумайте о том, что все люди разные и они не могут себя всегда вести так, как хочется вам.

Используйте юмор, чтобы снять напряжение

Улыбка поможет снять неприятное напряжение. Подойдите с юмором к ситуации, которая заставляет вас сердиться и возможно к тем нереалистичным ожиданиям, которые у вас были по поводу нее. Избегайте сарказма, он может только усугубить ситуацию.

Научитесь расслабляться

Чтобы усмирить чувства, практикуйте техники релаксации. Любимая музыка, глубокое дыхание, рисование или йога помогут вам научиться переключаться на более приятные эмоции. Это может быть непросто на первых порах, но вы обязательно осилите этот навык при желании.

Как сообщалось, есть действенные способы, которые помогут избавиться от тревоги и стать более собранным.
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