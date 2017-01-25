Ученые нашли простой способ похудеть с помощью меда

Сегодня, 02:51

Благодаря сложному химическому составу мед снабжает организм большим количеством необходимых элементов

Фото: nazdorovie.info
Фото: nazdorovie.info

Немецкие ученые рассказали о полезных свойствах меда. Ежедневное выпивание стакана теплой воды с этим сладким продуктом поможет похудеть, пишет "Ортодокс".

По статистике, каждый житель Германии съедает один килограмм меда в год. О полезных свойствах меда узнали много веков назад, а немецкие ученые выяснили, что в сочетании с водой этот продукт усваивается организмом еще лучше. Благодаря сложному химическому составу мед снабжает организм большим количеством необходимых элементов, укрепляя иммунитет человека и нормализуя работу внутренних органов.

Ученые обнаружили еще одну интересную особенность. Если каждый день выпивать стакан теплой воды с медом, можно похудеть.
ученые, мед, похудение

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