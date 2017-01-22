Ученые нашли способ, как вылечить кариес

Ученые считают, что лишайник поможет вылечить кариес. Канадские специалисты выделили в лишайнике уникальные молекулы, которые обладают противобактериальными свойствами, пишет "Ортодокс".

Эти молекулы оказывают содействие в борьбе с вредоносными микробами, которые образуют на зубах налет. Научные сотрудники Университета Лаваля обнаружили две уникальные молекулы лишайника, которые очищают ротовую полость от большей части болезнетворных микробов.

Однако исследователи сделали пометку, что этими удивительными свойствами обладают только те лишайники, которые произрастают в северной части Канады. Его целебная сила часто используется в медицинской сфере.

Фитохимический анализ североканадских лишайников помог выделить более 10 новых соединений, которые активно исследуют в местных био-и химлабораториях. 2 из нововыделенных соединений до этого на планете не встречались, 9 остальных уже "мелькали" в других организмах. 6 из них помогают при лечении парадонтита и кариеса.