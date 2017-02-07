Ученые нашли способ выявления рака поджелудочной железы на ранних стадиях

Сегодня, 14:12

Новый метод, как оказалось, верно определяет наличие рака в 90% случаев

Ученые провели новое исследование. Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Ученые провели новое исследование. Фото из архива "Сегодня"

Новый анализ крови позволит обнаружить рак поджелудочной железы на ранних стадиях. О методике рассказывают ученые из Университета штата Аризона, в статье в журнале Nature Biomedical Engineering.

Во время эксперимента ученые протестировали свою разработку на группе из 48 человек с панкреатитом, который иногда сложно отличить от рака. Также исследовали 48 здоровых людей и группу из 59 человек с раком поджелудочной железы.

Новый метод, как оказалось, верно определяет наличие рака в 90% случаев.

По словам ученых, метод основан на обнаружении выделяемых опухолью внеклеточных везикул – пузырьков, выделяемых клетками в окружающую среду. Определение осуществляется с помощью золотых наночастиц, которые связываются с везикулами опухоли. При этом светоизлучающие свойства частиц изменяются, что и позволяет обнаружить рак.

Как отмечают ученые, рак поджелудочной железы опасен тем, что его симптомы проявляются уже на поздних стадиях, когда лечение уже малоэффективно. Сейчас диагностика проводится с помощью УЗИ – это оптимальный из возможных методов, но не идеальный.

Создатели новой методики надеются, что она пройдет клинические испытания и будет использоваться для диагностики.

Тем временем медики нашли физические упражнения, восстанавливающие ДНК человека.
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Источник:

gazeta.ru

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