Ученые назвали фрукт, который спасает от депрессии

Стало известно, какой фрукт помогает избавиться от усталости и депрессии. Об этом рассказали новозеландские ученые из Университета Отаго, пишет "Ортодокс".

В новом исследовании новозеландских специалистов приняли участие 54 молодых человека. При этом ученые разделили их на две группы – одним ученые в течение шести недель ежедневно давали половину киви, тогда как другим – два киви.

В ходе эксперимента выяснилось, что у добровольцев из второй группы в организме существенно повысилось содержание витамина С. Ученые рассказали, что это особенно было заметно, если молодые люди потребляли недостаточное количество других фруктов, богатых данным витамином.

Благодаря этому участники эксперимента из второй группы гораздо реже страдали от депрессии и были более энергичны. Ученые отмечают, что витамин С эффективно защищает человека от неприятных последствий стресса (в том числе и хронического).

Кроме того, киви содержит антиоксиданты, которые укрепляют иммунную систему, и калий, отлично помогающий при гипертонии. Также ряд полезных веществ в составе данного плода позволяет улучшить пищеварение.