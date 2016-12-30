Ученые назвали ложные факты о здоровье, которым мы верим

Есть выдумки относительно нашего здоровья, которым мы верим, так, говорят, что если выйти с мокрыми волосами на улицу – простудишься. Британцы провели исследование и доказали, что это не так, пишет "Ортодокс".

А вот если скосить глаза и стараться смотреть на нос, то так может на всю жизнь и остаться, это также неправда. Но если ребенок так часто делает, могут возникнуть проблемы со зрением. Если проглотить жвачку, по убеждениям людей, она останется в пищеварительном тракте на год, хотя на самом деле выйдет очень быстро.

Из головы уходит больше всего тепла, но оказывается, это касается только детей. От икоты не помогает ни вода и ни задержка дыхания, как убеждены многие.