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Ученые назвали ложные факты о здоровье, которым мы верим http://www.segodnya.ua/img/article/7843/89_main.1483020974.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/89_tn.1483020974.jpg Здоровье Есть целый ряд выдумок относительно здоровья, которые люди передают из поколения в поколение

Ученые назвали ложные факты о здоровье, которым мы верим

Сегодня, 02:57

Есть целый ряд выдумок относительно здоровья, которые люди передают из поколения в поколение

Фото: vladtime.ru
Фото: vladtime.ru

Есть выдумки относительно нашего здоровья, которым мы верим, так, говорят, что если выйти с мокрыми волосами на улицу – простудишься. Британцы провели исследование и доказали, что это не так, пишет "Ортодокс".

А вот если скосить глаза и стараться смотреть на нос, то так может на всю жизнь и остаться, это также неправда. Но если ребенок так часто делает, могут возникнуть проблемы со зрением. Если проглотить жвачку, по убеждениям людей, она останется в пищеварительном тракте на год, хотя на самом деле выйдет очень быстро.

Из головы уходит больше всего тепла, но оказывается, это касается только детей. От икоты не помогает ни вода и ни задержка дыхания, как убеждены многие.
здоровье, ученые

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