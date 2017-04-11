Ученые назвали самую полезную еду

Сегодня, 02:46

Ученые анализировали рацион питания участников исследования и их состояние здоровья

Ученые. Фото: spletnik.ru
Ученые. Фото: spletnik.ru

Регулярное потребление каш укрепляет иммунитет и продлевает жизнь, заявили американские специалисты. К такому выводу пришли эксперты из Национального института онкологии в Роквелле в ходе 20-летнего исследования с участием 400 тыс. добровольцев, сообщает "Ортодокс".

Ученые анализировали рацион питания участников и их состояние здоровья. Оказалось, что любители каш обладают высокой сопротивляемостью болезням и живут дольше, чем те, кто питается кашами редко.

При этом специалисты отметили, что наиболее полезными являются каши из необработанного цельного зерна – овсянки, гречки и коричневого риса. Они богаты клетчаткой, которая благотворно влияет на здоровье человека.
питание, ученые, каша

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