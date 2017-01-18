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Ученые назвали специю, которая уничтожает рак на генном уровне http://www.segodnya.ua/img/article/7891/5_main.1484664743.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/5_tn.1484664743.jpg Здоровье Как отмечается, пайперлонгумин проявляет активность против рака простаты, груди, легких, кишечника, лимфомы, лейкемии, опухолей мозга

Ученые назвали специю, которая уничтожает рак на генном уровне

Сегодня, 02:55

Как отмечается, пайперлонгумин проявляет активность против рака простаты, груди, легких, кишечника, лимфомы, лейкемии, опухолей мозга

Пиппали. Фото: econet.ru
Пиппали. Фото: econet.ru

Не секрет, что многие специи и травы обладают противораковыми свойствами. Согласно последним исследованиям, индийский острый длинный перец (Пиппали) относится к таким продуктам, пишет Zee News, передает "Ортодокс".

В данном типе перца есть вещество (пайперлонгумин), способное остановить в теле выработку особого энзима. Данный энзим обычно в больших количествах находят в опухолях.

Пайперлонгумин проявляет активность против рака простаты, груди, легких, кишечника, лимфомы, лейкемии, опухолей мозга. С помощью рентгеновской кристаллографии ученые смогли создать молекулярные структуры, которые показали, как данное химическое вещество трансформировалось после попадания в тело.

Оказалось, оно превращалось в активный агент, подавляющий деятельность гена GSTP1. Этот ген связан с производством энзима, который можно найти в больших количествах в опухолях.

По словам ученых, так благодаря достижениям современной медицины удалось выявить удивительные свойства популярного в индийской кулинарии перца.
рак, ученые

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