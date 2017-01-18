Ученые назвали специю, которая уничтожает рак на генном уровне
Как отмечается, пайперлонгумин проявляет активность против рака простаты, груди, легких, кишечника, лимфомы, лейкемии, опухолей мозга
Не секрет, что многие специи и травы обладают противораковыми свойствами. Согласно последним исследованиям, индийский острый длинный перец (Пиппали) относится к таким продуктам, пишет Zee News, передает "Ортодокс".
В данном типе перца есть вещество (пайперлонгумин), способное остановить в теле выработку особого энзима. Данный энзим обычно в больших количествах находят в опухолях.
Пайперлонгумин проявляет активность против рака простаты, груди, легких, кишечника, лимфомы, лейкемии, опухолей мозга. С помощью рентгеновской кристаллографии ученые смогли создать молекулярные структуры, которые показали, как данное химическое вещество трансформировалось после попадания в тело.
Оказалось, оно превращалось в активный агент, подавляющий деятельность гена GSTP1. Этот ген связан с производством энзима, который можно найти в больших количествах в опухолях.
По словам ученых, так благодаря достижениям современной медицины удалось выявить удивительные свойства популярного в индийской кулинарии перца.
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