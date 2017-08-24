Ученые обнаружили, что ежедневное взвешивание помогает похудеть

Иследование показало, что простая процедура ежедневного взвешивания может помочь не только избежать прибавки в весе, но и фактически потерять несколько килограммов

В исследовании, проведенном с участием 294 студенток, ученые из Дрексельского и Пенсильванского Университетов обнаружили, что у тех, кто ежедневно становился на весы в течение двух лет, наблюдалось снижение как индекса массы тела (ИМТ), так и жира в организме по сравнению с теми, кто этого не делал, пишет likar.info.

Более того, девушки, принимавшие участие в эксперименте, были разной комплекции и не принимали никаких специальных мер для того, чтобы сбросить лишний вес.

Исследователи были особенно заинтересованы в том, чтобы в эксперименте участвовали студентки, поскольку прибавка в весе во время учебы, особенно в первый год, – это настолько распространенное явление, что у него даже появилось специальное название "семь килограммов первокурсника". Фактически, в 2009 году исследование показало, что более 70 процентов студентов набирают вес в течении первого года обучения в университете.

Однако, как оказалось, простая процедура ежедневного взвешивания может помочь не только избежать прибавки в весе, но и фактически потерять несколько килограммов. Те, кто не взвешивал себя, заметили лишь небольшие изменения в ИМТ.

Ведущий автор исследования и доктор философии, Дайан Розенбаум, сообщила, что изменения ИМТ и потеря жировых отложений в процентах были небольшими, но все же значительными, особенно с учетом того, что эти девушки не принимали участие в программах по снижению веса.

Исследователи не могут с точностью сказать, что сама процедура ежедневного взвешивания привела к потере веса, но скорее всего, дело в том, что постоянный контроль побуждает нас лучше заботиться о своем теле.

Меган Бутрин, доктор философии, адъюнкт-профессор в Колледже Искусств и наук в Дрекселе считает, что регулярное взвешивание подтолкнет вас наладить свое питание и заняться физическими нагрузками, поскольку оно дает вам доказательства того, что такие изменения в образе жизни эффективно помогают сбросить вес или предотвратить его увеличение. То же самое происходит и в случае, если вы наблюдаете увеличение веса на шкале. Информация о вашем весе толкает вас на изменения в лучшую сторону.

Однако важно учитывать, что небольшие колебания в весе являются нормой. Поэтому, если вы весите немного больше, чем днем раньше, это может быть просто из-за удержания воды. Увеличение веса также может зависеть от дня менструального цикла, а также от того, когда вы последний раз ходили в туалет и что ели накануне.