Ученые обнаружили очень полезное качество яиц, но действует оно только на мужчин

Врачи доказали, что холестерин, содержащийся в яйцах, положительно отражается на здоровье мужчин

Группа экспертов из Финляндии уверяет, что употребление яиц положительно отражается на самочувствии представителей сильного пола. Такой вывод медики сделали после осуществления лабораторных наблюдений, пишет "Ортодокс".

Выяснилось, что яйца воздействуют на организм мужчин лучше, чем на организм женщин.

Авторы экспериментов заявили, что, употребляя яйца несколько раз в неделю, парни могут снизить риск развития сахарного диабета второго типа на 37%. Кроме того, мужчины, в рационе питания которых присутствуют яйца, болеют реже других юношей.

Научные работники утверждают, что яйца предотвращают появление недугов сердечно-сосудистой системы в 98% случаев. Врачи доказали, что холестерин, содержащийся в яйцах, положительно отражается на здоровье мужчин.