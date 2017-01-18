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Ученые обнаружили одно очень полезное свойство кофеина http://www.segodnya.ua/img/article/7895/37_main.1484755815.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7895/37_tn.1484755815.jpg Здоровье По версии представленной экспертами, кофеин блокирует большинство химических элементов кровеносной системы, которые ей вредят

Ученые обнаружили одно очень полезное свойство кофеина

Сегодня, 18:07

По версии представленной экспертами, кофеин блокирует большинство химических элементов кровеносной системы, которые ей вредят

Фото: chemex.spb.ru
Фото: chemex.spb.ru

Ведущие исследователи Стэндфордского университета сообщили о причастности кофе к долголетию человека. Об этом сообщают западные СМИ, пишет "Ортодокс".

Ученые утверждают, что исходя из первых догадок, им удалось найти средство, которое значительно повысит длительность жизни человека. По их мнению, это кофеин. Данное вещество содержится в кофе и некоторых напитках.

По версии представленной экспертами, кофеин блокирует большинство химических элементов кровеносной системы, которые ей вредят. Также вещество снижает риск воспаления этой системы.

Отмечается, что при воспалении, сосуды преобразуются и становятся жесткими. В дальнейшем это свидетельствует образованию тромбов. У людей потребляющих кофе в больших количествах этот риск был минимальным.

Похожими свойствами обладает теобромин. Данный элемент содержится в шоколаде, однако, его влияние на организм незначительное, по сравнению с кофеином. Отмечается, что ученые продолжат эксперименты на эту тему.
ученые, исследование, долголетие, кофеин

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