Ученые обнаружили пять ненужных органов в человеческом теле

Их называют рудиментами – остатками от эволюции, которые еще не до конца ушли в историю

Британские ученые обнаружили, что в человеческом организме есть пять органов, без которых можно обойтись. Их называют рудиментами – остатками от эволюции, которые еще не до конца ушли в историю, сообщает "Ортодокс".

В частности, это копчик, который состоит из четырех-пяти сросшихся позвонков, а также аппендикс, зубы мудрости, ушные мышцы и третье веко. Если первые четыре органа всем более или менее известны, то о третьем веке мало кто слышал.

Как считают эксперты, в какой-то момент истории эволюции все эти органы были необходимы человеку для его выживания, но к этому времени они утратили свое значение.

Так, наши пращуры использовали зубы мудрости для того, что разжевать волокнистую пищу. Дело в том, что рацион современного человека является сравнительно мягким, поэтому эти зубы ему совершенно не нужны. К тому же, часто зубы мудрости вызывают беспокойство, и их приходится удалять или пломбировать.

Целям пищеварения служил и аппендикс, который играет спасительную роль для сохранения микрофлоры. Но если он воспаляется, то его необходимо удалить. Оторвавшийся аппендикс может быть опасен для жизни.

В свою очередь ушные мышцы позволяли четче улавливать звук, а копчик – это напоминанием о том, что прошлое человечества было хвостатым.

Полулунная складка – так называемое третье веко, у человека бесцельно находится во внутреннем углу глаза и тоже – является атавизмом.