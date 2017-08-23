Ученые объяснили, почему злые пессимисты живут дольше

Несмотря на то что мы гораздо чаще слышим советы в духе "смотри на жизнь позитивнее" или "оставайся оптимистом в любой ситуации", иногда по-настоящему разозлиться не просто необходимо, но даже полезно для вашего здоровья. Недавно психологи выяснили, что мрачные настроения помогают нам почувствовать себя лучше. В то время как улыбка в те моменты, когда улыбаться совсем не хочется, напротив, способствует подавленности, сообщает vesti.ru.

"Мы обнаружили, что люди, которые дают волю своим негативным эмоциям, остаются более эмоционально стабильны в долгосрочной перспективе", — говорит ведущий автор исследования и профессор психологии Калифорнийского университета в Беркли Айрис Мосс. На данный момент исследователи могут только размышлять о том, почему негатив как бы разряжает нас изнутри, подобно грозовой туче, из-за которой вот-вот выглянет солнце, но факт остается фактом.

"Возможно, если вы знаете, что у вас бывает плохое настроение, и вы в принципе смирились с этим, то вы не уделяете ему так много внимания, – комментирует Мосс. – И, вполне вероятно, если вы постоянно подавляете свои негативные эмоции, то они накапливаются, постепенно пожирая вас изнутри".

В ходе исследования, результаты которого были опубликованы Journal of Personality and Social Psychology, выяснилось, что люди, которые пытаются немедленно справиться с негативом и ни в коем случае не выпускать его на свободу, более психологически напряжены. В то же время те, кто допускает в свою жизнь печаль, разочарование, негодование и злобу, чувствуют себя в целом более комфортно.

"Оказывается, то, как мы поступаем со своими эмоциями, является важной частью нашего общего благополучия, — говорит еще один автор исследования, Бретт Форд из Университета Торонто. — И люди, принимающие любую свою эмоцию без осуждения и попыток что-либо изменить, более успешно справляются со стрессом во всех его проявлениях".

Как сообщает Science Daily, для получения данных по этому вопросу ученые провели три отдельных исследования как в лабораторных условиях, так и в интернете, учитывая разницу участников по возрасту, полу, социально-экономическому статусу и другим демографическим переменным. Так удалось увидеть, что у тех, кто позиционирует себя как исключительно позитивный, способный справляться с собственными негативными эмоциями и очень спокойный в целом человек, больше расстройств настроения, чем у тех, кто принимает себя со всеми эмоциональными недостатками.