Ученые посоветовали отказаться от ушных палочек

Американская академия отоларингологии выпустила обновленное клиническое руководство по гигиене ушей. В нем специалисты рекомендуют не пользоваться ватными палочками (тупферами) и какими-либо другими предметами, проникающими в наружный слуховой проход, – пишет N+1.

Ушная сера представляет собой нормальный секрет человеческого организма, предназначенный для защиты, очистки и смазки слухового прохода. Она собирает на себя грязь, пыль и отмершие клетки, а также препятствует росту болезнетворных микроорганизмов. Обновление рогового слоя кожи слухового прохода и движения нижней челюсти обеспечивают постепенное выведение серы наружу, где она отшелушивается или смывается. Примерно у одного из 10 детей и одного из 20 взрослых случается чрезмерное накопление ушной серы, приводящее к ухудшению слуха и возможному развитию других симптомов. Чтобы не допустить этого, люди зачастую регулярно пользуются ватными палочками или другими предметами для очистки наружного слухового прохода.

Авторы обновленного руководства, основанного на трех клинических директивах, пяти систематических обзорах и шести рандомизированных контролируемых исследованиях, пришли к выводу, что подобная практика недопустима.

"Пациенты часто думают, что предотвращают скопление ушной серы, чистя уши ватными палочками, скрепками, ушными свечами и бессчетным количеством других невообразимых предметов. Проблема в том, что подобные попытки лишь ухудшают ситуацию, поскольку проталкивают серу вглубь слухового прохода. Все, что способно проникнуть в ухо, может повредить кожу прохода и барабанную перепонку", — пояснил глава рабочей группы Сет Шварц (Seth Schwartz).

На основании собранных данных специалисты-отоларингологи дали следующие основные рекомендации по гигиене ушей.

Не надо слишком увлекаться мытьем ушей. Чрезмерное мытье может вызвать раздражение слухового прохода, привести к развитию инфекции и повысить риск накопления ушной серы.

Не вводите ничего в слуховой проход. Ватные палочки и другие предметы могут травмировать кожу и барабанную перепонку, а также вызвать смещение слуховых костей, что приведет к потере слуха, звону в ушах, головокружениям и другим проявлениям травмы уха.

Не пользуйтесь ушными свечами. Нет никаких подтверждений того, что они способны удалить избыток ушной серы, зато могут серьезно повредить слуховой проход и барабанную перепонку.

Если у вас ухудшился слух, появилось ощущение заложенности уха или боль в нем, обратитесь за медицинской помощью.

Спросите у лечащего врача, как вы можете самостоятельно предотвратить чрезмерное накопление ушной серы, если вы к нему предрасположены. Некоторые профилактические методики имеют противопоказания, и выбирать их должен специалист.

Обязательно обратитесь за медицинской помощью, если появились боль, кровотечение или необычные выделения из уха. Эти симптомы не связаны с накоплением серы и требуют профессионального обследования.

"Обновленное руководство... служит строгим напоминанием для пациентов о том, что здоровье ушей начинается с них самих, и что многими вещами не стоит заниматься, чтобы не навредить себе. Люди склонны чистить уши, поскольку считают ушную серу проявлением нечистоплотности. Эта неверная информация приводит к небезопасным гигиеническим практикам", — заключил Шварц.

Тупферы, которые часто позиционируются как "ушные палочки", на самом деле не предназначены для чистки ушей — они служат для взятия мазков и обработки ран.

Ранее крупномасштабное популяционное исследование, проведенное в Новой Зеландии, выявило еще одну нежелательную сторону чрезмерного увлечения гигиеной. Оказалось, что дети, которые грызут ногти и сосут пальцы, в дальнейшей жизни значительно меньше предрасположены к развитию аллергии, чем их сверстники, не имеющие подобных привычек. Это подтверждает гигиеническую гипотезу, впервые высказанную британским эпидемиологом Дэвидом Стрэченом (David Strachan) в 1989 году. Согласно этой гипотезе контакт с грязью и микробами в раннем детстве снижает риск развития различных состояний, связанных с чрезмерной активностью иммунной системы.