Ученые пояснили, как потеря веса улучшает память

Исследователи утверждают, что с потерей лишних килограмм у женщин улучается качество памяти

Шведские исследователи Университета Умеа выяснили, что у женщин, которые избавились от лишнего веса, улучшается память.

Ученые решили выяснить, восстанавливается ли память и функциональность головного мозга после стабилизации массы тела, пишет "Ортодокс". Специалисты провели исследования с участием двадцати женщин в возрасте около 60 лет, у которых было диагностировано ожирение разной степени. С помощью магнитно-резонансной томографии исследователи проследили мозговую активность участниц в период тестирования процессов запоминания.

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Женщинам предложили в течение шести месяцев соблюдать диетическое питание.

В начале и в конце исследования участницам определили ИМТ и уровень плотности жировой ткани, а также зарегистрировали показатели эпизодической запоминаемости.

Результаты исследования показали, что с потерей лишних килограмм у всех участниц улучшилось качество памяти.

Напомним, ранее ученые заявили, что борьба с лишним весом может привести к алкоголизму.