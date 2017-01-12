Ученые предложили создавать лекарства отдельно для мужчин и женщин

По словам сотрудников из Университета Калифорнии, после использования медикаментов у представителей слабого и сильного пола возникает разная гормональная реакция

Специалисты из ведущего клинического центра, расположенного в Соединенных Штатах Америки, пришли к выводу, что все лекарственные препараты необходимо распределить в две категории: на мужские и женские, пишет "Ортодокс".

По словам сотрудников из Университета Калифорнии, после использования медикаментов у представителей слабого и сильного пола возникает разная гормональная реакция. Таким образом, одно и то же лекарственное средство оказывает разное влияние на состояние здоровья парней и девушек.

Исследователи утверждают, что новые эксперименты проводились с целью определения гормональной реакции мужчин и женщин на определенные медикаменты. Оказалось, что организм представителей слабого и сильного пола по-разному реагирует на одни и те же лекарственные препараты.

Научные работники заметили, что использование обезболивающих средств и антидепрессантов вызывает больше всего различий в гормональных реакциях организма мужчин и женщин.