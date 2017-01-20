Ученые придумали, как защитить личные медданные с помощью сердцебиения

Новый способ защиты личных медицинских данных разработан в Бингемтонском университете штата Нью-Йорк. В качестве уникального идентификатора выступает сердцебиение пациента, пишет hightech.fm со ссылкой на Phys.org.

"Цена и сложность традиционных средств шифрования препятствуют их использованию в телемедицине или мобильном здравоохранении. Поскольку эти технологии постепенно вытесняют медобслуживание в поликлиниках, мы хотели найти уникальное решение для защиты конфиденциальных медицинских данных, простое, доступное и недорогое", — говорит Чжаньпэн Цзинь, один из авторов исследования.

Традиционные средства цифровой безопасности — шифрование или криптография — обычно дорого стоят, требуют много времени и вычислительных ресурсов. Ученые Бингемтона решили зашифровать данные пациентов при помощи уникального электрокардиографа, измерения электрической активности сердца при помощи биосенсоров, размещенных на коже.

Сигнал ЭКГ — один из самых важных и распространенных параметров, который собирают и анализируют для понимания состояния здоровья больного, говорит Цзинь. Поскольку эти данные все равно нужны для постановки диагноза, ученые решили использовать их для шифрования. Таким образом конфиденциальность достигается минимальными затратами.

Идентификационная схема, предложенная Цзинем, основана на его предыдущей работе о возможности использования в качестве пароля уникальный отпечаток мозга, а также исследований шифрования его коллег, Линке Го и профессора Юй Чэня.

Поскольку показания электрокардиограммы могут меняться с возрастом, или из-за болезни, или пациент может захотеть сменить способ шифрования, в планах ученых — разработать метод, учитывающий эти переменные.

По мнению специалистов компании Experian, в 2017 году основной целью киберпреступников станут медицинские учреждения. Украденные данные станут объектом продаж на черном рынке и шантажа с помощью специальных программ-вымогателей.