Ученые рассказали, что провоцирует гипертонию

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Специалисты уверены: сделанное ими открытие позволит проводить генетическое тестирование в детстве

Ученые. Фото: kapital-rus.ru
Ученые. Фото: kapital-rus.ru

Ученые Королевского колледжа Лондона проверили 9,8 миллиона генетических вариантов у 420000 человек. И эксперты обнаружили 107 новых генов, связанных с повышенным кровяным давлением. Из этих 107 генов многие экспрессировались в больших объемах в сосудах и сердечно-сосудистой ткани, пишет "Ортодокс".

По мнению специалистов, данные гены могут быть новой лекарственной мишенью в рамках лечения гипертонии. Также ученые разработали систему генетической оценки риска, предсказывающую вероятность инсульта и ишемической болезни сердца. Чем выше балл по системе оценки риска, тем больше вероятность иметь повышенное давление к 50 годам.

Люди, получающие самые высокие оценки, имеют давление, повышенное на 10 миллиметров, по сравнению с людьми, получающими самые низкие оценки. Притом, каждые 10 миллиметров выше нормы увеличивают вероятность болезни сердца и инсульта примерно на 50%.

Специалисты уверены: сделанное ими открытие позволит проводить генетическое тестирование в детстве. Изменить генетическую предрасположенность нельзя. Но зная о своих особенностях, возможно скорректировать образ жизни, значительно снизив риск проблем со здоровьем.
ученые, медики, гипертония

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