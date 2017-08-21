Ученые рассказали, как восстановить сердце после инфаркта

Сегодня, 05:55

У большинства людей, перенесших сердечный приступ, развивается сердечная недостаточность

Ученые. Фото: spletnik.ru
Ученые. Фото: spletnik.ru

Ученые из Медицинского колледжа Бэйлора провели исследование на крысах. Специалисты выяснили: фактор транскрипции Gata4 успешно боролся с фиброзом после сердечного приступа. Во время инфаркта кровь перестает попадать в сердце. Из-за кислородного голодания часть сердечной мышцы погибает и не восстанавливается, передает "Ортодокс".

На месте мертвой ткани образуется рубец из фибробластов – клеток, которые не помогают сердцу перекачивать кровь. Сердце ослабевает, и у большинства людей, перенесших сердечный приступ, развивается сердечная недостаточность. Она является основной причиной смерти от болезней сердца.

В ходе исследования ученые вводили подопытным животным коктейль из факторов транскрипции Gata4, Mef2c и Tbx5. Исследователи хотели, чтобы фибробласты превратитесь в кардиомиоциты – мышечные клетки сердца.

Специалисты обнаружили: благодаря коктейлю рубцы у грызунов уменьшились. Кроме того, их сердца стали работать на 50% лучше.

Положительный эффект нельзя было объяснить только появлением новых кардиомиоцитов. Дальнейшие исследования показали, что из всех компонентов коктейля только Gata4 эффективно уменьшал рубцы и положительно влиял на работу сердца. Оказалось, после введения Gata4 снижался уровень экспрессии гена Snail, связанного с фиброзом.
ученые, инфаркт, сердце

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