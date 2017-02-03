Ученые рассказали, какую главную опасность алкоголь несет для мужчин

Несмотря на то, что алкоголь воздействует на каждого человека по-своему, медики не советуют мужчинам выпивать больше шести стаканов вина или 3,5 литров пива в неделю

Одним из самых больших минусов алкоголя является, утверждают медики, эректильная дисфункция. Кровяные сосуды в паху открываются, чтобы кровь могла прилить в эту часть тела. Затем они закрываются, чтобы помешать оттоку крови и сохранить эрекцию. Чрезмерное употребление спиртного нарушает эту функцию сосудистой системы, пишет "Ортодокс".

Несмотря на то, что алкоголь воздействует на каждого человека по-своему, медики не советуют мужчинам выпивать больше 14 порций, т.е., примерно, шести стаканов вина или 3,5 литров пива в неделю. Если пить больше, то сексуальные проблемы обеспечены. Причем, это неписаное правило распространяется не только на мужчин, но и женщин.

Кроме проблем с эректильной функцией для мужчин, чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет и на качество спермы. Датские ученые обнаружили еще в 2014 году, что всего лишь 5 порций алкоголя в неделю крайне отрицательно влияет не только на количество спермы, но и на ее качество. Это снижает вероятность оплодотворения яйцеклетки.

Длительное употребление спиртного также снижает уровень тестостерона у мужчин и ведет к потере либидо у женщин.