Ученые рассказали, какую главную опасность алкоголь несет для мужчин

Сегодня, 02:57

Несмотря на то, что алкоголь воздействует на каждого человека по-своему, медики не советуют мужчинам выпивать больше шести стаканов вина или 3,5 литров пива в неделю

Ученые расскзали, чем опесен алкоголь. Фото: paris10.ru
Ученые расскзали, чем опесен алкоголь. Фото: paris10.ru

Одним из самых больших минусов алкоголя является, утверждают медики, эректильная дисфункция. Кровяные сосуды в паху открываются, чтобы кровь могла прилить в эту часть тела. Затем они закрываются, чтобы помешать оттоку крови и сохранить эрекцию. Чрезмерное употребление спиртного нарушает эту функцию сосудистой системы, пишет "Ортодокс".

Несмотря на то, что алкоголь воздействует на каждого человека по-своему, медики не советуют мужчинам выпивать больше 14 порций, т.е., примерно, шести стаканов вина или 3,5 литров пива в неделю. Если пить больше, то сексуальные проблемы обеспечены. Причем, это неписаное правило распространяется не только на мужчин, но и женщин.

Кроме проблем с эректильной функцией для мужчин, чрезмерное употребление алкоголя негативно влияет и на качество спермы. Датские ученые обнаружили еще в 2014 году, что всего лишь 5 порций алкоголя в неделю крайне отрицательно влияет не только на количество спермы, но и на ее качество. Это снижает вероятность оплодотворения яйцеклетки.

Длительное употребление спиртного также снижает уровень тестостерона у мужчин и ведет к потере либидо у женщин.
здоровье, ученые, алкоголь

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