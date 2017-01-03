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Ученые рассказали, какую угрозу несут новогодние праздники http://www.segodnya.ua/img/article/7845/9_main.1483040584.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7845/9_tn.1483040584.jpg Здоровье Ранее предполагалось, что статистическое увеличение вероятности умереть в канун Нового года связано с зимним периодом

Ученые рассказали, какую угрозу несут новогодние праздники

Сегодня, 21:10

Ранее предполагалось, что статистическое увеличение вероятности умереть в канун Нового года связано с зимним периодом

Фото: probalet.info
Фото: probalet.info

Исследования американских и новозеландских ученых позволили сделать вывод о том, что новогодние праздники увеличивают вероятность сердечного приступа приблизительно на 4%. Кроме этого, они попытались дать объяснение столь странному феномену, получившему название "рождественский коронарный", пишет "Ортодокс".

Ранее предполагалось, что статистическое увеличение вероятности умереть в канун Нового года связано с зимним периодом. Но исследование новозеландцев показало, что это совсем не так, ведь они празднуют Рождество в летний период.

Самым правдоподобным выглядит следующее обоснование эффекта: на период Нового года люди больше употребляют жирной пищи, что очень плохо сказывается на работе сердца. Кроме этого, люди злоупотребляют не только едой, но и выпивкой. Если это сопряжено с вынужденными переездами к родственникам, это вызывает возрастающую стрессовую нагрузку. Некоторые просто не в состоянии выдержать такие испытания едой и нервами, и в случае наличия проблем со здоровьем, первыми выбывают из гонки за жизнь. Сюда следует добавить фактор беспечности, когда у человека произошел сердечный приступ, но человек не хочет портить праздник, поэтому откладывает обращение за неотложной помощью на неопределенное время, что заканчивается смертельным исходом.

В связи с этим, ученые рекомендуют на рождественские и новогодние праздники не забывать о собственном здоровье, не злоупотреблять приемом пищи и спиртного, не переживать по пустякам и вовремя обращаться к медикам в случае беды.
здоровье, Рождество, новый год, праздники, ученые

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