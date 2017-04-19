Медицинские организации обычно проявляют осторожный подход и специально не рекомендуют электронные сигареты для прекращения курения

У электронных сигарет есть своя доля противников и защитников, поскольку они попали на рынок в 2004 году. Многие люди считают, что они более здоровы, чем сигареты, но другие говорят, что эффекты паров данных сигарет неизвестны. Ученые рассказали о вредном составе электронных сигарет, передает "Ортодокс".

Медицинские организации обычно проявляют осторожный подход и специально не рекомендуют электронные сигареты для прекращения курения или как более эффективную альтернативу курению. Одной из проблемных областей является количество альдегидов, присутствующих в сигаретном дыме.

Эти альдегиды присутствуют в табачных сигаретах в больших количествах, чем в электронных сигаретах, но уровни в электронных сигаретах до сих пор неизвестны.

Кроме того, предметом обсуждения является количество, которое считается опасным для сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые исследования показали, что даже небольшое количество определенных альдегидов может привести к прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи из Центра регулирования табака Университета Луисвилля и Центра наркологии провели количественный анализ как старых, так и более новых моделей электронных сигаретных патронов, используя различные вкусы. Они использовали новый метод улавливания реакционноспособных карбонилов, которые затем стабилизировались с использованием реакции оксимирования.

Ученые обнаружили, что новые устройства производят более вредные альдегиды, чем электронные сигареты первого поколения, однако состав современных сигарет остается очень вредным для организма.