Ученые сделали прорыв в изучении головного мозга

Сегодня, 02:58

Специалисты попросили каждого из участников эксперимента пройти тест на проверку уровня активности мозга

Фото: cbsnews.com
Фото: cbsnews.com

Ученые из Стэнфордского университета пришли к выводу, что части головного мозга, отвечающие за ориентацию человека в пространстве, намного сложнее по строению, чем предполагалось ранее, сообщает "Ортодокс".

Автор эксперимента Лиза Джикомо акцентировала внимание на том, что "навигационные" части головного мозга человека устроены очень сложно. Для того чтобы убедиться в этом, было проведено масштабное исследование с участием более сотни респондентов.

Специалисты попросили каждого из участников эксперимента пройти тест на проверку уровня активности мозга. По его результатам респонденты были распределены по группам. Ранее считалось, что за навигацию и действия человека в пространстве отвечают одни и те же клетки, но это мнение было ошибочным.

Активность нейронов у каждого из участников эксперимента значительно отличалась друг от друга. Всего благодаря компьютерной томографии было обнаружено около 10 классов, отвечающих за навигацию, двигательную систему, ориентацию в пространстве, а также чувствительность на внешние раздражители. Учёные предположили, что дальнейшие исследования могут дать точный вердикт по факту наличия еще нескольких групп нейронов в головном мозге.
ученые, мозг

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