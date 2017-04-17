Ученые смогли предсказать продолжительность жизни человека

Старение у людей (и животных) может рассматриваться как неизбежный процесс износа организма или как неотъемлемая биологическая программа, посредством которой продолжительность жизни каждого вида более или менее предопределена, передает "Ортодокс".

Недавние исследования показали, что метилирование ДНК может показать возрастные изменения. Подмножество этих модификаций, изменяющих способ считывания и экспрессии ДНК без изменения основной последовательности, настолько точно, что хронологический возраст у людей может быть предсказан +/- 3,6 года от любой ткани или жидкости в организме. Это, безусловно, лучший биомаркер возраста, называемый эпигенетическими часами.

Интересно, что анализ метилирования ДНК также может предоставить информацию о биологическом возрасте, который является показателем того, насколько хорошо ваше тело функционирует по сравнению с вашим хронологическим возрастом.

Например, люди, страдающие от нервной болезни печени, имеют более быстрые "тикающие часы", в то время как у долгожителей они намного медленнее.

Но как работают эти эпигенетические часы? И можно ли изменить скорость тиков? Исследователи из Института Бабрахама и Европейского института биоинформатики определили эпигенетические часы старения мышей.

Эта работа, опубликованная в журнале "Геномная биология", показывает, что изменения метилирования ДНК на 329 сайтах в геноме предсказывают возраст у мышей с точностью +/- 3,3 недель. Учитывая, что люди живут до 85 лет, а мыши до 3-х, точности мышиных и человеческих часов (лучше 5%) удивительно схожи.

Используя модель мыши, исследователи также показали, что вмешательство образа жизни, способствующее сокращению продолжительности жизни, ускорило часы. Например, удаление яичников у самок мышей ускоряет часы, что также наблюдается в ранней менопаузе у женщин.