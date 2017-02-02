Ученые создали искусственную клетку

Сегодня, 02:57

В основе синтетических клеток – привычные биологические объекты, в частности, ДНК, РНК и белки

Фото: kapital-rus.ru
Фото: kapital-rus.ru

Искусственные клетки, созданные биоинженерами из Италии, ведут себя как настоящие. Ключевой итог научной работы – создание синтетических клеточных структур, способных осуществлять коммуникацию со своими природными аналогами, пишет "Ортодокс".

В основе синтетических клеток – привычные биологические объекты, в частности, ДНК, РНК и белки. Тестовая искусственная клетка, созданная для демонстрации способности коммуникации с микроорганизмами, показала, что может получать необходимые для своей работы вещества, "общаясь" с бактерией E. coli (вместо нее могут быть организмы Vibrio fischeri или Pseudomonas aeruginosa).

Разработка итальянских ученых может стать настоящим прорывом в микробиологии. Создание искусственных клеток, способных поддерживать коммуникацию с настоящими, делает возможными синтетические организмы, которые будут осуществлять роль посредника во взаимодействии неспособных к "диалогу" бактерий.

Таким образом, говорят ученые, можно будет, например, создавать новые эффективные противомикробные средства.
ученые, исследование, клетка

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