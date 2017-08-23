Ученые: темная краска для волос грозит раком груди

Опубликованное журналом Carcinogenesis исследование с участием более четырех тысяч женщин показало, что те представительницы прекрасного пола, которые окрашивают свои волосы в темный цвет, увеличивают риск рака груди на 51%, сообщает sobesednik.ru.

Правда, речь шла только о темнокожих женщинах, но белые представительницы прекрасного пола, которые используют химические релаксанты для выпрямления волос, увеличивают опасность опухолей молочных желез даже на 74%. Если же белые женщины одновременно красят свои волосы в темный цвет и используют химические выпрямители, то риск рака груди у них вырастает максимально.

При этом исследование показало, что химические релаксанты для выпрямления волос используют 88% темнокожих и только 5% белых женщин. Тем не менее 58% белых женщин красят свои волосы в темный цвет, точно так же поступают только 30% темнокожих. Исследователи не сообщили, справедливы ли их выводы для представительниц прекрасного пола других этнических групп.

Американские ученые из Rutgers University наблюдали за женщинами в возрасте от 20 до 75 лет, более половины из которых уже пережили рак груди. Ученые подчеркивают, что простое использование красок для волос, выпрямителей или того и другого не является причиной развития рака груди. Однако реальность заключается в том, что женщины постоянно сталкиваются с комплексом различных вредных воздействий на свой организм, которые необходимо контролировать. Статистика показывает, что более трети женщин старше 18 лет пользуются какими-либо красками для волос, содержащими свыше пять тысяч различных химических веществ, часть из которых признана канцерогенами.