Ученые: темная краска для волос грозит раком груди

Сегодня, 09:11

Американские ученые наблюдали за женщинами в возрасте от 20 до 75 лет

Не нужно регулярно красить волосы. Фото: pixabay.com
Не нужно регулярно красить волосы. Фото: pixabay.com

Опубликованное журналом Carcinogenesis исследование с участием более четырех тысяч женщин показало, что те представительницы прекрасного пола, которые окрашивают свои волосы в темный цвет, увеличивают риск рака груди на 51%, сообщает sobesednik.ru.

Правда, речь шла только о темнокожих женщинах, но белые представительницы прекрасного пола, которые используют химические релаксанты для выпрямления волос, увеличивают опасность опухолей молочных желез даже на 74%. Если же белые женщины одновременно красят свои волосы в темный цвет и используют химические выпрямители, то риск рака груди у них вырастает максимально.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

При этом исследование показало, что химические релаксанты для выпрямления волос используют 88% темнокожих и только 5% белых женщин. Тем не менее 58% белых женщин красят свои волосы в темный цвет, точно так же поступают только 30% темнокожих. Исследователи не сообщили, справедливы ли их выводы для представительниц прекрасного пола других этнических групп.

Американские ученые из Rutgers University наблюдали за женщинами в возрасте от 20 до 75 лет, более половины из которых уже пережили рак груди. Ученые подчеркивают, что простое использование красок для волос, выпрямителей или того и другого не является причиной развития рака груди. Однако реальность заключается в том, что женщины постоянно сталкиваются с комплексом различных вредных воздействий на свой организм, которые необходимо контролировать. Статистика показывает, что более трети женщин старше 18 лет пользуются какими-либо красками для волос, содержащими свыше пять тысяч различных химических веществ, часть из которых признана канцерогенами.
рак, ученые, волосы, исследование, краска, рак груди

Вы сейчас просматриваете новость "Ученые: темная краска для волос грозит раком груди ". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Мозг тоже стареет. Фото: pixabay.com

Как мозг изменяется с возрастом: исследование китайских ученых

23 Августа, 18:03

Посмотрев на снимок мозга, можно точно назвать возраст человека 

Истории

Ложь разрушает отношения. Фото: flickr.com

Психология обмана: почему ложь в отношениях нельзя прощать

23 Августа, 14:33

Сексуальные отношения с кем-либо кроме постоянного партнера заставляют человека в три раза чаще обманывать

Здоровье

Не стоит держать негатив в себе. Фото: pixabay.com

Ученые объяснили, почему злые пессимисты живут дольше

23 Августа, 11:14

Кричите, нойте и бейте посуду на здоровье

Здоровье

Ученые. Фото: spletnik.ru

Медики объяснили, почему вредно курить в машине

23 Августа, 02:52

Уровень концентрации сигаретного дыма внутри салона авто в 27 раз выше, чем в его доме

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования