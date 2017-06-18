Ученые выяснили, чем домашние животные опасны для человека

Каждый пятый владелец домашнего животного жалуется на неудобства, вызванные нахождением питомца в спальне в ночное время

Специалисты клиники Майо утверждают, что несмотря на пользу домашних животных для здоровья хозяев, нахождение питомцев в хозяйской спальне в ночное время плохо влияет на качество сна человека, передает "Ортодокс".

Каждый пятый владелец домашнего животного жалуется на неудобства, вызванные нахождением питомца в спальне в ночное время. Исследование, проведенное специалистами клиники Майо, показало, что основная причина беспокойства — это шум, который создают животные ночью. Однако не только посторонние звуки, но и другие нюансы, связанные с нахождением животного в комнате, например, запах или шерсть, попадающая на кровать, значительно ухудшают качество ночного сна.

Интересным оказалось и то, что испытуемые, которые спали без партнера, заявили, что нахождение животного рядом в ночное время позволяет им засыпать комфортнее и чувствовать себя более уютно. Вероятно, такие расхождения во мнениях связаны еще и с размерами и породами животных, а также площадью комнаты для сна.